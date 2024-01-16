Совет директоров Fix Price одобрил промежуточные дивиденды в размере 8,4 млрд рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Совет директоров ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере 8,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

«Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР/акцию (общая сумма с учетом применимых налогов и сборов)», — сообщает ретейлер.

Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров 15 января. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 26 января. Промежуточные дивиденды, как ожидается, будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.

В начале января ретейлер сообщал, что его российская структура, ООО «Бэст Прайс», получила разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на выплату в адрес головной компании, Fix Price Group PLC, 9,8 млрд рублей в качестве дивидендов за 2022 год.

Во вторник компания указывает, что размер дивидендов, выплату которых одобрил совет директоров, определен исходя из суммы в указанном разрешении за вычетом налога у источника в размере 15%.