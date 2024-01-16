Российский рынок акций снижается после слабого роста основных индексов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,06%, до 3 186,77 пункта, индекса РТС — на 0,01%, до 1 145,36 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 169,64 пункта (-0,48%), индекс РТС находился на уровне 1 140,31 пункта (-0,43%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 87,53 рубля (-0,07%), евро находился на уровне 95,6 рубля (-0,42%). Курс юаня составлял 12,113 рубля (-0,16%).