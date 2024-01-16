МФК «Займер» может провести IPO уже в первом квартале 2024 года

Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» может провести первое публичное размещение своих акций (IPO) уже в первом квартале этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По словам одного из собеседников издания МФК «технически готова к размещению и ждет лишь подходящего окна».

В конце 2023 года Reuters также со ссылкой на источники писало, что компания планирует провести IPO в первой половине 2024 года. Один из собеседников агентства говорил, что объем размещения может составить около 5 млрд рублей. Другой допустил, что объем может быть и больше.

«Коммерсантъ» также указывает, что МФК рассчитывает привлечь 5 млрд рублей, до 90% из которых поступят от инвесторов-физлиц. По словам одного из собеседников газеты, чтобы привлечь граждан, «Займер» обещает установить щедрую дивидендную политику: на выплаты акционерам МФК планирует направлять до 50% чистой прибыли.

«Займер» — это финтех-платформа, которая занимается выдачей займов онлайн. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам микрозаймов «до зарплаты» (PDL), а также имеет небольшую долю потребительских микрозаймов до 100 тысяч рублей сроком до 12 месяцев (installment loans).

По оценке «Коммерсанта», эта МФК по итогам девяти месяцев прошлого года была крупнейшей микрофинансовой организацией (МФО) по величине процентных доходов. В январе — сентябре 2023 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 5 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.