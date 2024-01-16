17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года

В свою очередь курс американской валюты торговался на отметке в 88,24 рубля.

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Источник: Reuters

Курс европейской валюты на Московской бирже опустился ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что прежде такой показатель фиксировался 29 июня 2023 года. По данным площадки, евро резко падал до 94,7 рубля, теряя чуть больше одного процента предыдущих показателей. Затем показал резкий рост до отметки в 98,54 рубля.

К 17:13 мск евро находился на уровне 96 рублей. В свою очередь курс американской валюты торговался на отметке в 88,24 рубля. В тоже время курс юаня составлял 12,136 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин объяснил резкое укрепление курса рубля. Как он отметил, евро и доллар теряют в цене после сообщений, что с 15 января 2024 года Центральный банк РФ будет продавать ежедневно иностранную валюту в сумме на 15,9 млрд рублей. Эксперт уточнил, это почти в 20 раз больше, чем в декабре 2023 года.

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