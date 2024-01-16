ЦБ поддержал поправки, дающие ему право ограничивать банкам выдачу ипотек

«Такой инструмент мог бы помочь ограничить практики предоставления рискованных ипотечных кредитов, по которым сейчас мы требуем от банков запасать больше капитала через механизм макропруденциальных надбавок», — сказали в пресс-службе.

Под МПЛ понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме кредитов соответствующего вида.

По мнению Банка России, установление МПЛ по рискованным кредитам, с одной стороны, ограничило бы предоставление таких кредитов, с другой, позволило бы снизить требования к капиталу банков.

В пресс-службе добавили, что опыт использования МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании свидетельствует о высокой эффективности этого инструмента.

Сегодня Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 456 закона «О Центральном Банке России», в котором предлагается наделить регулятор правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов, обеспеченных залогом.

ЦБ предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки, обеспеченной залогом в виде участков, жилых и нежилых помещений. Авторы документа считают, что мера поможет сократить число заемщиков с высокой долговой нагрузкой.