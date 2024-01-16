22:24 (мск), источник: РБК

ЦБ поддержал поправки, дающие ему право ограничивать банкам выдачу ипотек

Банк России поддерживает законопроект, предоставляющий ему полномочия по установлению макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам, сообщили РБК в пресс-службе Центробанка.

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Источник: РИА "Новости"

«Такой инструмент мог бы помочь ограничить практики предоставления рискованных ипотечных кредитов, по которым сейчас мы требуем от банков запасать больше капитала через механизм макропруденциальных надбавок», — сказали в пресс-службе.

Под МПЛ понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме кредитов соответствующего вида.

По мнению Банка России, установление МПЛ по рискованным кредитам, с одной стороны, ограничило бы предоставление таких кредитов, с другой, позволило бы снизить требования к капиталу банков.

В пресс-службе добавили, что опыт использования МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании свидетельствует о высокой эффективности этого инструмента.

Сегодня Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 456 закона «О Центральном Банке России», в котором предлагается наделить регулятор правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов, обеспеченных залогом.

ЦБ предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки, обеспеченной залогом в виде участков, жилых и нежилых помещений. Авторы документа считают, что мера поможет сократить число заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Цель предлагаемых изменений — «снижение закредитованности граждан и предотвращение накопления рисков кредитными организациями и МФО за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов».

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