ЦБ планирует привлечь к программе долгосрочных сбережений 9 млн человек

«Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 триллиона рублей», — заявил представитель регулятора.

Чистюхин отметил, что программа долгосрочных сбережений является важным инструментом, при помощи которого россияне смогут не только сохранить и приумножить сбережения, но и создать досрочное финансирование экономики страны.

Он пояснил, для России принципиально важно реализовывать длинные, сложные проекты, а для этого нужны длинные деньги. И программа долгосрочных сбережений поможет сформировать такой актив.

Для граждан это станет новым инструментом для формирования запаса финансовой прочности.

«Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования», — добавил он.

Напомним, что программа долгосрочных сбережений в РФ начала действовать с 1 января 2024 года. Она дает возможность копить средства при финансовой поддержке государства и получать дополнительный доход в будущем. Также при ее помощи можно сформировать подушку безопасности на случай непредвиденных жизненных ситуаций. Для участия в этой программе нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет.

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