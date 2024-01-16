Bloomberg узнал о планах Китая выпустить сверхдлинные облигации на $139 млрд

Китай рассматривает возможность выпуска новых долговых обязательств на 1 трлн юаней ($139 млрд) в рамках специального плана государственных облигаций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников агентства, предложение, которое обсуждают высокопоставленные чиновники, может включать в себя продажу сверхдлинных облигаций для финансирования проектов в области продовольствия, энергетики, цепочек поставок и урбанизации. Обсуждения еще идут, план может быть изменен, уточнили источники. Минфин Китая не ответил на запрос Bloomberg о комментарии.

Подобная продажа облигаций станет для Китая четвертой за 26 лет, пишет Bloomberg. К примеру, Пекин выпустил специальный долг для пополнения капитала крупнейших государственных банков после азиатского финансового кризиса в 1998 году.

Последняя продажа была проведена в 2020 году, когда власти выпустили облигации на 1 трлн юаней, чтобы оплатить меры реагирования во время пандемии коронавируса.

Китайские власти ищут больше денег, чтобы профинансировать усиление мер по поддержке второй по величине экономики мира, отмечает Bloomberg. Обсуждения по облигациям подчеркивают усилия правительства Си Цзиньпина по перекладыванию ответственности за расходы с обремененными долгами с местных властей на центральные, пишет агентство. Устойчивое дефляционное давление, продолжающийся кризис в сфере недвижимости и слабый внутренний спрос в Китае сдерживают активность и подавляют доверие, что побуждает экономистов и юристов призывать к дальнейшим стимулам, пишет Bloomberg.

В 2023 году Пекин утвердил план по повышению коэффициента дефицита бюджета примерно до 3,8% ВВП. Он включил в себя выпуск дополнительных гособлигаций на 1 трлн юаней для помощи при стихийных бедствиях и сфере строительства. В отличие от прошлого года в 2024-м может быть использован специальный долг, который ранее учитывался в дополнение к обычному бюджету и не влиял на основной показатель дефицита, отмечает Bloomberg. Доходы по сверхдлинным облигациям будут выплачиваться в течение нескольких десятилетий, что снижает давление, связанное с необходимостью выплат в краткосрочной перспективе, пишет агентство. Облигации, которые Пекин выпустил в 2023 году, имеют срок погашения от нескольких лет до десятилетия.

Сверхдлинные облигации, возможно, не смогут решить все финансовые проблемы, пишут экономисты Goldman Sachs Group в исследовательской заметке.

При этом они назвали выпуск таких бондов «вероятным набором инструментов» для смягчения фискальной политики в 2024 году. Бюджетная поддержка должна оставаться стабильной, но есть неопределенность относительно точной комбинации предстоящих выпусков государственных облигаций, считают экономисты Goldman Sachs.

Над предложениями работают местные власти, утверждают источники Bloomberg. По словам одного из собеседников, продажи облигаций могут быть запланированы на вторую половину 2024 года. Около половины доходов от продажи бондов, выпущенных в октябре, все еще сортируются для использования в начале 2024 года, пишет Bloomberg.

Официальный дефицит бюджета Китая будет установлен в марте на Всекитайском собрании народных представителей. По оценкам экономистов, этот показатель может быть примерно таким же, как в 2023 году, пишет Bloomberg. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 8,7 трлн юаней, отмечает агентство. Министр финансов Китая Лань Фоан в январе заявил, что показатель госдолга находится «в разумном диапазоне», а официальные лица «надлежащим образом увеличивают расходы и удовлетворяют существующие потребности, сохраняя при этом пространство для решения потенциальных рисков и проблем в будущем».