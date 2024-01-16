09:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: банки Китая вводят ограничения против РФ после угроз США

Государственные банки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Источник: Reuters

По данным Bloomberg, минимум два банка за последнее время заказали проверку своего российского бизнеса, в частности внимание было сосредоточено на трансграничных сделках. По словам источников агентства, китайские банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения транзакций.

Как утверждают источники агентства, китайские кредиторы усиливают комплексную проверку клиентов. Они проверяют, зарегистрированы ли их предприятия, уполномоченные бенефициары и конечные бенефициары в России. По их словам, проверят также нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или поставляющих критически важные товары через третьи страны.

В декабре Минфин США пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. Речь идет как об уже совершенных ранее операциях, так и о будущих нарушениях. Таким организациям запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их имущество в США будет заблокировано.

Анастасия Ларина

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