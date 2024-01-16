Bloomberg: банки Китая вводят ограничения против РФ после угроз США

По данным Bloomberg, минимум два банка за последнее время заказали проверку своего российского бизнеса, в частности внимание было сосредоточено на трансграничных сделках. По словам источников агентства, китайские банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения транзакций.

Как утверждают источники агентства, китайские кредиторы усиливают комплексную проверку клиентов. Они проверяют, зарегистрированы ли их предприятия, уполномоченные бенефициары и конечные бенефициары в России. По их словам, проверят также нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или поставляющих критически важные товары через третьи страны.

В декабре Минфин США пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. Речь идет как об уже совершенных ранее операциях, так и о будущих нарушениях. Таким организациям запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их имущество в США будет заблокировано.