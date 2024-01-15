Стало известно, когда в России подешевеют огурцы и помидоры

Цены на овощи в России начнут снижаться весной, когда на рынок начнет поступать новый урожай из парников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минсельхоза.

Высокая стоимость помидоров и огурцов в стране обусловлена сезонными тенденциями, пояснили в ведомстве. Дело в том, что сейчас купить можно преимущественно импортные овощи или отечественную продукцию защищенного грунта с более высокой себестоимостью.

При этом в Минсельхозе отметили, что объемы внутреннего производства в целом обеспечивают достаточное предложение по адекватной цене.

В ведомстве также рассказали, что сейчас совместно с бизнесом обсуждается вопрос увеличения производства помидоров и способов снижения их стоимости.

Помимо овощей в России зафиксирован резкий рост цен на яйца и курятину. По итогам 2023 года стоимость этих продуктов выросла на 61,3% и 27,8% соответственно.