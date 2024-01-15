Райффайзенбанк зарегистрировал домен, похожий на официальную страницу «Домклик»

В декабре прошлого года Райффайзенбанк зарегистрировал доменное имя domclk.ru, похожее на адрес сервиса покупки недвижимости Сбербанка «Домклик» — domclick.ru, обратили внимание «Ведомости» (Frank Media также убедились в этом в «СПАРК-Интерфакс»).

По словам представителя кредитной организации, Райффайзенбанк зарегистрировал адрес для внутреннего использования, чтобы проводить тренировочные тестирования по информационной безопасности для своих сотрудников. В иных целях использование доменного имени domclk.ru не предполагается, уточнил он.

В первой половине декабря стало известно, что Сбербанк приобрел домен a1fastrah.ru, немногим отличающимся от официальной страницы компании «АльфаСтрахование» (входит в группу Альфа-банка), которая выглядит как alfastrah.ru. Представитель Сбербанка не ответил для каких целей кредитной организации нужен этот домен.

По словам собеседников «Ведомостей» среди банковских сотрудников и специалистов по информационной безопасности, финансовые организации и компании по информационной безопасности нередко регистрируют или покупают доменные имена, схожие с банковскими сервисами, для проведения киберучений среди своих сотрудников.