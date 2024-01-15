QatarEnergy приостановила перевозку СПГ по Красному морю из-за угроз безопасности

Катарская госкомпания QatarEnergy, являющаяся одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), приостановила его перевозки через Красное море, сообщил Reuters информированный источник. «Это не остановка производства», — сказал он, подчеркнув, что пауза взята до получения «рекомендаций по безопасности». Собеседник добавил, что если судоходство в Красном море останется небезопасным, то компания будет направлять СПГ вокруг мыса Доброй Надежды.

Reuters напоминает, что маршрут из Роттердама в Сингапур через Суэцкий канал, к примеру, имеет протяженность в 8500 морских миль (15 700 км) и занимает 26 дней. Доставка грузов вокруг южной оконечности Африки длится 36 дней и судам предстоит проходить 11 800 морских миль (21 800 км).

Агентство отмечает, что в минувшие выходные по меньшей мере четыре танкера, перевозившие катарский СПГ, были задержаны после того, как США и Великобритания нанесли удары по Йемену. По данным системы отслеживания судов LSEG, три танкера, загрузившие СПГ в Катаре и следовавшие к Суэцкому каналу, остановились у побережья Омана, а еще один, направлявшийся обратно в Катар, остановился в Красном море.

Катар является вторым в мире экспортером СПГ. В 2023 году в стране было отгружено более 75 млн т СПГ, из которых 14 млн т были направлены покупателям в Европе, а 56,4 млн т — в Азии.

В ноябре 2023 года на фоне войны Израиля и ХАМАС подконтрольные хуситам Вооруженные силы Йемена объявили о планах атаковать любое судно в Красном море, которое идет под флагом Израиля или принадлежит израильской компании. 11 и 13 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, которые используются для атак в Красном море.

Кремль осудил эти удары, назвав их нелегитимными «с точки зрения международного права». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отметил, что Москва неоднократно призывала хуситов отказаться от нападений на международные торговые суда, считая подобную практику «чрезвычайно неверной».

12 января йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть. Reuters сообщал со ссылкой на заявление британской охранной компании Ambrey, что снаряд упал в воду на расстоянии 400−500 м от судна, пострадавших и разрушений нет. По данным Ambrey, это был уже второй танкер с российской нефтью, который «по ошибке стал целью хуситов», так как «в публичной морской базе данных по-прежнему значился как связанный с Великобританией».