Отчет: 5 богатейших людей мира с 2020 года удвоили состояние на фоне обнищания других

Отчет международного объединения Oxfam с подробностями исследования вышел в тот момент, когда богатейшие люди мира собираются в понедельник в Давосе, Швейцария, на ежегодную встречу Всемирного экономического форума (ВЭФ) политических лидеров, руководителей корпораций и сверхбогатых людей.

В докладе говорится, что зияющая пропасть между богатыми и бедными, вероятно, увеличится и приведет к тому, что в течение десятилетия в мире появится первый триллионер, сообщает Guardian.

В то же время эксперты предупреждают, что, если нынешние тенденции сохранятся, бедность в мире не будет искоренена еще минимум 229 лет. Подчеркнув резкий рост неравенства после пандемии COVID-19, в Oxfam заявили, что миллиардеры мира стали на 3,3 триллиона долларов богаче, чем в 2020 году, и их богатство росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции. В свою очередь в докладе компании Inequality говорится, что семь из 10 крупнейших корпораций мира имеют миллиардера в качестве генерального директора или основного акционера, несмотря на стагнацию уровня жизни миллионов работников по всему миру.

Составленный с использованием данных исследовательской компании Wealth отчет показывает, что совокупное состояние пяти самых богатых людей в мире — Илона Маска, Бернара Арно, Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга — увеличилось на 464 миллиарда долларов, или 114%.

За тот же период общее богатство беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60% населения мира, сократилось на 0,2% в реальном выражении. «Люди во всем мире работают усерднее и дольше, часто за нищенскую зарплату на нестабильных и небезопасных работах, — говорится в докладе. — В 52 странах средняя реальная заработная плата почти 800 миллионов работников упала. За последние два года эти рабочие потеряли в общей сложности 1,5 триллиона долларов, что эквивалентно 25-дневной потере заработной платы для каждого работника».

В докладе также говорится, что прибыли бизнеса резко возросли, несмотря на давление на домохозяйства в условиях кризиса стоимости жизни. Согласно оценкам, 148 крупнейших корпораций мира в совокупности заработали 1,8 триллиона общей чистой прибыли за год до июня 2023 года, что на 52 процента больше, чем средняя чистая прибыль в 2018—2021 годах.