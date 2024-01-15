Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября 2023 года

Согласно данным торгов на 12:36 по московскому времени, европейская валюта падала на 1,17% до 95,97 рубля. К 12:51 ее снижение ускорилось, евро потерял 1,24% и находился на уровне 95,9 рубля. Д.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Тогда же курс евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря.

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявлял, что курс рубля резко укрепился к доллару и евро на торгах Мосбиржи после сообщений, что с 15 января 2024 года Центральный банк РФ будет продавать ежедневно иностранную валюту в сумме на 15,9 млрд рублей. Как отметил эксперт, это почти в 20 раз больше, чем в декабре 2023 года. Бабин заявляет, что наращивание продаж валюты обусловлено в том числе возвращением Центробанка РФ к операциям в рамках бюджетного правила.