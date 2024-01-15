Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 88,35 рубля

Ранее экономисты объяснили резкое новогоднее укрепление курса рубля. Так, в первый рабочий день года курс доллара на Мосбирже впервые с конца декабря 2023 года опустился ниже 90 рублей. Произошло это на новостях о том, что ЦБ РФ начинает одновременно покупать и продавать валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эксперты отметили, что рубль еще может укрепиться, но доллара по 80 рублей в ближайшее время не будет.