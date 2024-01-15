10:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 88,35 рубля

Сделки по евро не проводились.

Наверх
Источник: Freepik

Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи в понедельник опустился на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 88,35 рубля.

Сделок по евро в начале торгов не проводилось. Курс юаня остался прежним — 12,23 рубля.

Ранее экономисты объяснили резкое новогоднее укрепление курса рубля. Так, в первый рабочий день года курс доллара на Мосбирже впервые с конца декабря 2023 года опустился ниже 90 рублей. Произошло это на новостях о том, что ЦБ РФ начинает одновременно покупать и продавать валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эксперты отметили, что рубль еще может укрепиться, но доллара по 80 рублей в ближайшее время не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Максимка, а шо с хохоталом?». Комика Галкина оштрафовали в ОАЭ за русофобию
Пыталась согреться и сгорела. Пенсионерку убило электроодеяло
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь