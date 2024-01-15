Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 88,35 рубля
Сделки по евро не проводились.
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Сделки по евро не проводились.
Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи в понедельник опустился на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 88,35 рубля.
Сделок по евро в начале торгов не проводилось. Курс юаня остался прежним — 12,23 рубля.
Ранее экономисты объяснили резкое новогоднее укрепление курса рубля. Так, в первый рабочий день года курс доллара на Мосбирже впервые с конца декабря 2023 года опустился ниже 90 рублей. Произошло это на новостях о том, что ЦБ РФ начинает одновременно покупать и продавать валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эксперты отметили, что рубль еще может укрепиться, но доллара по 80 рублей в ближайшее время не будет.