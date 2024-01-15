Как будет расти инфляция в России в 2024 году

По данным Росстата, инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%. Росстат пользуется международно признанной методологией расчета инфляции, и его оценки являются единственными официальными измерителями динамики потребительских цен.

В то же время оценки инфляции со стороны домохозяйств существенно выше: по данным инФОМ, в декабре медианная оценка инфляции за последние 12 месяцев увеличилась с 15,1% до 17%, а оценка ожидаемой инфляции через 12 месяцев повысилась с 12,2% до 14,2%. Это очень высокие значения, максимальные с марта 2022 года.

Столь сильный отрыв «воспринимаемой» инфляции от официальных данных может быть связан с тем, что ряд товаров и услуг очень сильно подорожал в прошлом году, и их доля в личной потребительской корзине опрошенных может быть выше, чем в корзине Росстата.

Среди наиболее сильно подорожавших позиций с конца 2022 года по 25 декабря 2023 года — яйца (+58,97%), помидоры (+51%), бананы (+46%), полет в салоне эконом-класса (+32,9%), капуста (+29%), куры (+27%), яблоки (+20%), новый легковой отечественный автомобиль (+17%), баранина (+17%).

Итоги — 2023

Прошлый год завершился высокими инфляционными ожиданиями не только населения, но и предприятий. По данным мониторинга Банка России, ценовые ожидания предприятий в декабре находились вблизи максимальных значений с апреля 2022 года. Повышение наблюдалось в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, транспортировке и хранении, а также в сфере услуг.

В числе факторов роста затрат респонденты отмечали удорожание комплектующих и материалов, горюче-смазочных материалов и логистики, а также рост стоимости обслуживания кредитов и повышение зарплат для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров.

Мониторинг Банка России отмечает снижение ценовых ожиданий предприятий в торговле, однако информация в «Коммерсанте» о том, что производители и дистрибьюторы в конце прошлого года уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 года на 5−20% отпускных цен на широкий перечень товаров (молочная продукция, кофе, соки, рис, кондитерские изделия) показывает, что в торговле предприятия также видят основания для повышения цен: изменение курсов валют, удорожание перевозки, рост затрат на персонал, обновление автопарка, аренду складов.

В конце 2023 года опрошенные Forbes представители дилерских центров сообщали, что с начала 2024 года ожидается рост стоимости новых автомобилей практически во всех сегментах, и по итогам года рост цен может составить 10−25%. Объяснения те же — изменение курсов валют, логистические издержки, рост стоимости заимствований.

Основные факторы инфляции сейчас связаны с инфляцией издержек, а также со все еще сильным потребительским спросом, облегчающим компаниям перенос издержек в цены. Курс доллара пока стабилизировался в диапазоне 88−92 ₽, скорректировавшись вниз с пиков августа и октября (выше 100 ₽) и по крайней мере в I квартале 2024 года мы не ждем его существенного ослабления.

Основной этап переноса летнего ослабления рубля в рост цен, вероятно, уже пройден. Хотя в случае нового ослабления рубля в дальнейшем в 2024 году это вновь окажет давление на цены. Важными факторами инфляции издержек остаются дефицитный рынок труда, рост регулируемых тарифов, повышение стоимости кредита, а инфляции спроса — стимулирующая бюджетная политика (хотя и в меньшем объеме, чем в прошлом году). Что касается тарифов, с декабря 2023 года была произведена индексация тарифов РЖД на 10,75%. С 1 декабря 2023 года на 10,0% увеличена оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей, а в 2024 году будет проведена индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 11,2%. Индексация тарифов на передачу электрической энергии для потребителей в 2024 году составит 9,1%. Индексация платы граждан за коммунальные услуги в этом году составит в среднем по стране 9,8%.

Таким образом, в «зоне риска» повышенных темпов роста цен — по-прежнему продовольственные товары, автомобили. Выше плановой инфляции вырастут регулируемые тарифы, к тому же сотовые операторы лоббируют рост тарифов выше инфляции, ссылаясь на возросшие затраты в связи с переходом на отечественное оборудование.

Что будет дальше

Инфляция в годовом выражении пройдет максимум, вероятно, в I квартале 2024 года (8−9%) и в базовом сценарии перейдет к замедлению, которое станет более заметно во II полугодии 2024 года, после июльской индексации тарифов. Замедление инфляции будет связано с влиянием жесткой монетарной политики Банка России (с июля по декабрь 2023 года ключевая ставка была повышена с 7,5% до 16%) на темпы роста кредитования, к тому же высокие процентные ставки должны способствовать формированию сберегательной модели поведения потребителей.

На фоне общего замедления роста внутреннего спроса и давления на рентабельность предприятий возросших издержек должен замедлиться и спрос на труд, и темпы роста зарплат. Но даже при этом вряд ли цель Банка России по инфляции будет достигнута к концу 2024 года. По нашей оценке, инфляция к концу 2024 года будет около 5% (прогноз Банка России — 4−4,5%), однако нельзя не согласиться с Банком России в том, что риски отклонения от этого прогноза явно смещены вверх. В 2025 году, если не будет новых факторов разгона инфляции, Банк России может приблизить инфляцию к цели (4%).

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