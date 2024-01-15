Индекс Мосбиржи превышал 3 200 пунктов впервые с 29 ноября 2023 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи превышал отметку в 3 200 пунктов впервые с 29 ноября 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:23 мск индекс Мосбиржи рос на 0,49%, до 3 200,78 пункта.

По данным на 10:36 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 195,6 пункта (+0,33%). В то же время индекс РТС прибавлял 0,82%, поднимаясь до 1 145,34 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи составлял 3 190,62 пункта (+0,17%), РТС рос на 0,81%, до 1 145,22 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 87,97 рубля (-0,49%), евро находился на уровне 96,49 рубля (-0,62%). Курс юаня составлял 12,203 рубля (-0,19%).

В новость внесены изменения (10:31 мск) — добавляется информация по тексту.