19:33 (мск), источник: ТАСС

Греция разместит 30% акций афинского международного аэропорта на фондовой бирже

Листинг акций аэропорта должен состояться в феврале 2024 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и благоприятной конъюнктуры на рынке, сообщила компания Athens International Airport.

Наверх
Источник: Sarah Mutter/CC0

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Греция разместит 30% акций столичного международного аэропорта на Афинской фондовой бирже. Об этом сообщила компания Athens International Airport (AIA) — оператор крупнейшей воздушной гавани страны.

«Греция разместит 30% обыкновенных акций афинского международного аэропорта на Афинской фондовой бирже. Это первичное публичное размещение акций, как ожидается, станет крупнейшим IPO в Греции за последние 15 лет и станет важной вехой для AIA, страны и внутреннего рынка капитала. Листинг акций аэропорта, как ожидается, состоится в феврале 2024 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и благоприятной конъюнктуры на рынке», — говорится в сообщении.

По словам оператора, AIA превратилась в устойчивую, эффективную и прибыльную управляющую компанию крупнейшего аэропорта Греции. «На долю аэропорта приходится примерно 35% общего объема авиаперевозок страны, в 2023 году он обслужил более 28 млн пассажиров, при этом пассажиропоток уже превысил уровни до COVID-19, а также соответствующие показатели восстановления деятельности многих европейских аэропортов», — отмечает компания.

Согласно рейтингу компании OAG (глобальный поставщик данных о путешествиях со штаб-квартирой в Великобритании) за 2023 год, афинский международный аэропорт признан девятым по загруженности транспортным узлом в Европе. По данным Всемирной туристской организации, в 2022 году Греция вошла в десятку стран мира с наибольшим количеством международных прибытий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что движет подростками при совершении диверсий на ЖД и какая ответственность предусмотрена для их родителей?
"Возникает вопрос: почему президент бросается на такую авантюру, вводя в заблуждение жителей Молдовы?"
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь