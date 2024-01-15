Греция разместит 30% акций афинского международного аэропорта на фондовой бирже

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Греция разместит 30% акций столичного международного аэропорта на Афинской фондовой бирже. Об этом сообщила компания Athens International Airport (AIA) — оператор крупнейшей воздушной гавани страны.

«Греция разместит 30% обыкновенных акций афинского международного аэропорта на Афинской фондовой бирже. Это первичное публичное размещение акций, как ожидается, станет крупнейшим IPO в Греции за последние 15 лет и станет важной вехой для AIA, страны и внутреннего рынка капитала. Листинг акций аэропорта, как ожидается, состоится в феврале 2024 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и благоприятной конъюнктуры на рынке», — говорится в сообщении.

По словам оператора, AIA превратилась в устойчивую, эффективную и прибыльную управляющую компанию крупнейшего аэропорта Греции. «На долю аэропорта приходится примерно 35% общего объема авиаперевозок страны, в 2023 году он обслужил более 28 млн пассажиров, при этом пассажиропоток уже превысил уровни до COVID-19, а также соответствующие показатели восстановления деятельности многих европейских аэропортов», — отмечает компания.