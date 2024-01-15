Главные события финансовых рынков 15 — 21 января

Макроэкономика

На этой неделе ожидается публикация данных по инфляции в Европе и розничным продажам в США в декабре.

Инвесторы будут оценивать данные в свете их значимости для траектории монетарных политик крупнейших экономик мира.

В Мире

Хотя ФРС и ЕЦБ еще не приступили к смягчению ДКП, фондовые индексы в США и Европе торгуются на максимальных значениях с начала 2022 года.

Вышедшие 11 января данные о росте потребительских цен в США в декабре выше ожиданий (0,3% м/м при ожидаемом росте на 0,2%) омрачают настрой инвесторов, надеющихся на «голубиный» разворот ФРС.

В России

Индекс МосБиржи продолжает рост, оттолкнувшись от поддержки у «круглого» значения в 3000 пунктов в конце прошлого года. Позитивом выступило сообщение о возможном возврате Северстали к дивидендам после двухлетней паузы, что оказало поддержку котировкам прочих металлургов.

Нефть

Нефть остается под влиянием развития конфликта на Ближнем Востоке. Баррель сорта Brent приближается к $80, впервые с конца 2023 года на фоне ударов американских и британских войск по базам хуситов в Йемене.

Рубль

Первая торговая неделя после окончания рождественских праздников ознаменовалась укреплением рубля к доллару почти на 4%.

Минфин РФ возвращается к продаже валюты в рамках бюджетного правила впервые с августа прошлого года, что вкупе с продажами валюты ЦБ из ФНБ оказывает поддержку национальной валюте.

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