Еженедельный обзор американского фондового рынка

На прошлой неделе большинство ведущих мировых фондовых индексов продолжило подъем после некоторой заминки в начале месяца. Инвесторов не сильно смутили неоднозначные отчетности ведущих американских банков, смешанные сигналы по инфляции в США, умеренно ястребиные заявления представителей ФРС о том, что говорить о возможном скором начале смягчения монетарной политики в стране еще преждевременно. Более того, оцениваемая трейдерами вероятность снижения ключевой ставки Федрезервом на 25 б. п. на заседании в марте даже несколько увеличилась — до 70% с 63% неделю назад. В результате доходности гособлигаций возобновили снижение, в том числе доходность 10-летних трежерис опять опустилась ниже 4% отметки.

Потребительские цены в США в декабре выросли на 3,4% (г/г), сообщило Минтруда страны. Таким образом, годовая инфляция ускорилась с 3,1% в ноябре. Между тем темп роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,9% (г/г) с ноябрьских 4%. Кроме того, цены производителей в Штатах (индекс PPI) в декабре уменьшились на 0,1% (м/м), причем снижение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд.

Декабрьские данные о динамике потребительских цен в США показывают, что Федрезерву еще «есть над чем поработать», и говорить о снижении базовой процентной ставки в марте рано, заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «По моим оценкам, март — это, возможно, слишком рано для уменьшения ставки, поскольку нам необходимо больше данных», — сказала она. В свою очередь президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что процентные ставки в США, вероятно, должны оставаться высокими в течение некоторого времени, пока не будет уверенности в том, что инфляции возвращается к 2%.

Результаты ведущих американских банков, открывших сезон корпоративных отчетностей за IV квартал, оказались неоднозначными. Банки продемонстрировали заметное снижение прибыли на акцию, однако скорректированные показатели в большинстве случаев превзошли консенсус-прогнозы. При этом банки сохранили сильные капитальные позиции, позволившие им продолжить направлять значительные средства на выплаты акционеров. Руководство банков отметило по-прежнему неплохое финансовое состояние американских граждан и определенную устойчивость потребительских расходов в стране.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально одобрила запуск 11 первых ETF, инвестирующих напрямую в биткоин. Одобрение спотовых биткоин-ETF может оказать значительную поддержку котировкам этой криптовалюты, полагают эксперты.

Важные события предстоящей недели:

На текущей неделе инвесторы будут ждать данных по декабрьским розничным продажам в США, которые должны показать ситуацию с потребительскими расходами в стране. Согласно консенсус-прогнозу, рост показателя ускорился до 0,4% (м/м) с 0,3% (м/м) в предшествующем месяце.

Из запланированной к публикации макростатистики выделим данные по промпроизводству, числу новостроек и вторичным продажам жилья в США за декабрь, предварительные январские данные по индексу потребительского доверия в Штатах от Мичиганского университета, окончательные данные по декабрьской инфляции в еврозоне.

На текущей неделе ожидаются выступления большого числа представителей ФРС, которые могут прояснить позицию регулятора в отношении будущей денежно-кредитной политики в Штатах. Во вторник с речью выступит Кристофер Уоллер, в среду — Мишель Боуман, Майкл Барр, Джон Уильямс, Мери Дейли, Рафаэль Бостик. В среду ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

В США продолжит разворачиваться сезон корпоративных отчетностей. В предстоящие дни свои квартальные финансовые результаты опубликуют ведущие инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также такие значимые эмитенты, как Charles Schwab, Schlumberger, Travelers, Fastenal.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».