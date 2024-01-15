Число вакансий в сфере финансов в Лондоне сократилось почти на 40% в 2023 году

Число вакансий в финансовом секторе Лондона в 2023 году упало почти на 40%, а число соискателей снизилось на 16%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Лондонского мониторинга занятости.

По данным Morgan McKinley, в четвертом квартале 2023 года количество вакансий сократилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало самым большим снижением со времен мирового финансового кризиса 2008 года. В компании это связывают с экономическим давлением на банки, вызванным высокой инфляцией, спадом в заключении сделок и усугубляющимися геополитическими конфликтами.

Несколько крупных работодателей из банковской отрасли провели масштабные сокращения, что еще больше ухудшило ситуацию на рынке труда. В частнсти, Barclays сократил тысячи рабочих мест, волна увольнений также прошла в Credit Suisse после его слияния с UBS.

«Мы наблюдали снижение числа соискателей, количества кандидатов и числа свободных рабочих мест. Уверенность работодателей снизилась на фоне устойчивого экономического спада и конфликта на Ближнем Востоке, что привело к ограничению расходов и найма», — сказал Reuters управляющий директор Morgan McKinley в Великобритании Хакан Энвер.

Однако Энвер отметил, что количество вакансий в прошлом году в целом соответствовало уровню 2019 года, перед значительным подъемом найма, который произошел после пандемии Covid-19.