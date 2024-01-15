02:49 (мск), источник: Газета.Ру

Британские бары массово закрываются из-за роста цен на энергию

В Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды закрываются тысячи баров и ресторанов, пишет издание Independent, ссылаясь на данные консалтинговой группы CGA.

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Источник: Reuters

«Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что и в индустрии гостеприимства не справляются из-за быстро растущих счетов за энергию.

В прошлом году сообщалось, что объем производства на британских предприятиях сократился в июле самыми быстрыми темпами за семь месяцев. Это произошло из-за повышения процентных ставок британского ЦБ и сокращения числа новых заказов.

В апреле прошлого года газета Daily Mail писала, что в 2022 году в Великобритании закрылись более 1 тыс. пабов из-за кризиса в энергосфере.

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