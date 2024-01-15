Британские бары массово закрываются из-за роста цен на энергию

«Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что и в индустрии гостеприимства не справляются из-за быстро растущих счетов за энергию.

В прошлом году сообщалось, что объем производства на британских предприятиях сократился в июле самыми быстрыми темпами за семь месяцев. Это произошло из-за повышения процентных ставок британского ЦБ и сокращения числа новых заказов.