Акции TCS Group, укрепление рубля, индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Акции TCS Group.

TCS Group — головная компания финансовой группы, в которую в том числе входит Тинькофф Банк — в понедельник, 15 января, проведет общее собрание акционеров. На нем будет рассмотрен вопрос о смене регистрации с кипрской на российскую.

Изначально компания планировала рассмотреть вопрос отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в России 8 января, однако перенесла собрание акционеров на 15 января.

Для положительного решения нужно будет 75% голосов акционеров. При этом free float в бумагах компании на дату последнего раскрытия (2021 год) составлял 64,9%. Возможно, он изменился, тем не менее, по мнению эксперта «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, при таком значительном объеме free float собрать 75% голосов акционеров будет непросто. «Поэтому мы допускаем, что с первого захода это может не получиться», — предупредили в управляющей компании.

«Тактически сохраняем нейтральный взгляд на депозитарные расписки TCS Group, так как в случае прогресса в редомициляции существует риски формирования навеса», — предупредили эксперты телеграм-канала «Мои Инвестиции».

В ПСБ считают TCS Group одной из наиболее интересных историй органического роста на российском фондовом рынке. По мнению аналитика ПСБ Екатерины Крыловой, давление на котировки в виде навеса предложения после редомициляции будет носить умеренный и недлительный характер. Целевая цена ПСБ по бумагам TCS Group на горизонте 12 месяцев — ₽4240.



Российская валюта

Рубль заметно укрепился по итогам первой рабочей недели в новом году. С 9 по 12 января пара доллар/рубль потеряла 3% и по итогам пятницы составила ₽88,41. При этом в моменте на пятничных торгах доллар опускался ниже отметки ₽88.

«Поддержку рублю по-прежнему оказывает традиционное для начала года сокращение импорта при одновременном возвращении на рынок экспортеров, продающих иностранную валюту», — рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Факторами поддержки для российской валюты выступали ожидания начала продаж валюты Минфином и, соответственно, заметного увеличения объема чистых валютных продаж Банком России, также отметил аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Минфин с 15 января перейдет к продажам валюты и золота в рамках бюджетного правила. Ежедневно министерство будет продавать валюту и золото на ₽4,1 млрд. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту еще на ₽12,6 млрд в день.

Таким образом, общий ежедневный объем продаж в январе составит ₽16,7 млрд. С 1 по 6 февраля ЦБ дополнительно будет продавать ₽11,8 млрд в день, то есть совокупные ежедневные продажи валюты составят ₽15,9 млрд. Для сравнения: в начале января ЦБ продавал валюту на ₽900 млн в день.

Рост интервенций — сильный фактор поддержки курса рубля, пишут эксперты «БКС Мир инвестиций». Продажи валюты в январе вырастут кратно. Это создает предпосылки для укрепления рубля более чем на 1% в этом месяце — до уровня $86−87. Однако на курс рубля будет негативно влиять сжатие экспортных доходов на фоне снижения цены на российскую экспортируемую нефть в свете падения мировых цен и расширения дисконта Urals, предупредили в брокерской компании.

В пятницу рубль также поддержали нефтяные котировки. Баррель Brent на пике дорожал более чем на 4%, до $80,76, после ударов американских и британских войск по базам хуситов в Йемене. По итогам торгов 12 января рост составил 1,14%, до $78,29 за баррель.

Индекс Мосбиржи

По итогам недели индекс Мосбиржи прибавил около 1,6%, закрыв пятницу на уровне 3185,22 пункта. Индекс РТС подскочил на 4,5%, до 1136,06 пункта, получив поддержку со стороны более крепкого рубля.

Драйвером роста выступают высокие дивидендные ожидания в металлургическом, нефтегазовом, потребительском секторах рынка. Акции сталелитейных компаний («Северсталь», НЛМК, ММК) последние дни задавали мажорный тон всему рынку и, несмотря на локальную перегретость, по инерции бумаги могут еще подорожать, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Кроме того, год начался с ожиданий редомициляции и сохранения оптимизма в транспортном секторе, добавила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Российский рынок акций на следующей неделе может сохранить склонность к повышению с ближайшими целями 3240 и 1160 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Основными причинами покупок, вероятно, останутся корпоративные истории и динамика рубля, считают в инвесткомпании.

По мнению аналитиков ИК «Велес Капитал», в ожидании дивидендов может сохраниться интерес к акциям нефтегазового («Сургутнефтегаз», «Башнефть», «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и другие) и банковского (Сбербанк, банк «Санкт-Петербург») секторов. Дивидендные надежды также могут поддерживать такие бумаги, как МТС, ЛСР и представителей сталелитейного сектора (прежде всего «Северстали», которая запланировала рассмотреть вопрос выплат на совете директоров).

В ПСБ полагают, что индекс Мосбиржи готов продолжить рост в направлении осенних максимумов 3250—3300 пунктов. «Ждем, что сохранится спрос на внутренние секторы, поддерживаемые рублем, локально предпочитаем секторы hi-tech и электроэнергетики», — отметили в банке.



Другие важные события

TCS Group: общее собрание акционеров. В повестке — вопрос редомициляции с Кипра в Россию.

Всемирный экономический форум в Давосе. День первый.

США: День Мартина Лютера Кинга. Закрыты биржи NYSE, NASDAQ. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 21:00 мск, фьючерсы на нефть — до 22:30 мск.

Еврозона: промышленное производство, ноябрь — 13:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3185,22 (+0,12%).

Индекс РТС: 1136,06 (+0,37%).

S&P 500: 4783,83 (+0,08%).

Dow Jones Industrial Average: 37 592,98 (-0,31%).

NASDAQ Composite: 14 972,76 (+0,02%).