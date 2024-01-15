Акции Baidu рухнули на новости об использовании ее чат-бота военными КНР

Акции китайской технологической компании Baidu устремились вниз на фоне новости о том, что ее аналог чат-бота ChatGPT был использован в военной сфере. Это вызвало опасения потенциальных санкций против Baidu со стороны США, пишет Bloomberg. На минимуме бумаги обвалились на Гонконгской фондовой бирже на 12,02%, до 99,95 гонконгского доллара ($12,78). Это самое большое внутридневное падение котировок более чем за год.

Ранее в гонконгской газете South China Morning Post появилось сообщение, что на чат-боте Ernie от Baidu свою систему искусственного интеллекта протестировала исследовательская лаборатория Сил стратегической поддержки — так называется подразделение Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которое курирует вопросы, связанные в том числе с кибервойнами.

На следующий день Baidu опровергла информацию о своей аффилированности или партнерстве с этим исследовательским институтом. «Мы ничего не знаем об этом исследовательском проекте, и если наша LLM (большая языковая модель, которая используется в чат-боте. — “РБК Инвестиции”) была использована, то это была общедоступная онлайн-версия», — говорится в сообщении компании.

Впоследствии исследование, на которое ссылалась South China Morning Post, было удалено из сети. Сама газета изменила свою статью, убрав упоминание о «физической связи» между Ernie и исследовательским институтом китайских вооруженных сил.

Несмотря на опровержение со стороны Baidu, многие на рынке решили избавиться от ее бумаг. В Bloomberg Intelligence пояснили, что использование китайскими военными чат-бота Ernie для своего проекта с сфере ИИ может вызвать напряженность в отношениях с США и вынести на повестку вопрос о возможности введения санкций против китайских компаний.

«В своем заявлении Baidu опровергла информированность об этом проекте. Мы по-прежнему с осторожностью оцениваем фундаментальные перспективы Baidu и ожидаем, что в 2024 году ее основная рекламная деятельность будет под растущим давлением, а проекты в области искусственного интеллекта по-прежнему будут терпеть убытки», — прокомментировал аналитик Bloomberg Intelligence Роберт Лиа.

В гонконгской компании UOB Kay Hian Hong Kong указали, что на рынке опасаются рисков санкций против Baidu. Распродаже способствует также общий пессимизм по поводу Китая и его отношений с США.

«Общие настроения в отношении Китая слабые, а отношения между США и Китаем все еще напряженные, поэтому инвесторы сразу продают [акции] независимо от того, правдивы новости или нет», — отметил исполнительный директор UOB Kay Hian Hong Kong Стивен Люн.

Baidu считается в Китае одним из лидеров в сфере разработки технологий, связанных с ИИ. В марте 2023 года компания начала тестировать свой чат-бот Ernie, который считается аналогом ChatGPT. Летом Ernie стал доступен широкому кругу пользователей. Baidu сообщила, что через несколько месяцев после своего запуска у этого чат-бота насчитывалось 100 млн пользователей. Компания утверждает, что возможности Ernie в целом такие же, как у GPT-4.