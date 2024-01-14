Россиянам назвали способ заработать на феномене Эль-Ниньо

Мухаметов указал, что природное явление вызовет засуху в Австралии, которая является одним из крупнейших поставщиков зерна, урожай зерновых также сократится в Азии. Эти факторы могут вызвать рост цен на продовольствие в мире.

Эксперт отметил, что владельцы компаний в этом году будут массово страховать свой бизнес от стихийных бедствий. Учитывая данный факт, инвесторы на фондовом рынке могут выиграть, сказал он.

«Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх», — подчеркнул Мухаметов.

По его словам, Россия пострадает от последствий эффекта Эль-Ниньо в меньшей степени. Если грамотно воспользоваться ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и не допустить их увеличения внутри страны, то появится возможность заработать на этом, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что Россия в 2023 году собрала 147 млн тонн зерна, в том числе 95 млн тонн пшеницы.