Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате коммуналки в 2024 году

В 2024 году пользователей услуг ЖКХ — а это практически все население России — ожидает целый ряд важных нововведений. Наиболее масштабное — традиционное июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ, в среднем почти на 10%. Это важнейшее, но не единственное изменение, которая ждет российских потребителей. Жители столицы будут иначе оплачивать отопление, банковские комиссии за оплату «коммуналки» будут отменены, а электроэнергию подведут под определенный норматив. Подробнее о новинках системы ЖКХ «МК» рассказал эксперт Народного фронта, член Общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Склянчук.

Тепло рассчитают по-новому

С января 2024 года вступает в силу закон, согласно которому власти Москвы в пилотном режиме получат полномочия устанавливать тарифы за отопление в многоэтажках по новой системе. Планируется, что нововведение минимизирует переплаты в условиях климатических колебаний, когда холодные зимы сменяются теплыми. Если эксперимент будет признан удачным, подобный способ платежа могут распространить на всю Россию.

Комментирует Павел Склянчук:

«Плюс нового введения оплаты тарифа на тепло в столице состоит в том, что у москвичей не будет перерасчета по итогам года. Вместо календарного года единая теплоснабжающая организация Москвы (МОЭК) при выставлении тарифа будет брать за основу пятилетний температурный график. Это сделано в связи с тем, что в последние годы в столице сильно колеблются температуры. Нынешней зимой мы можем отчетливо это наблюдать: то ближе к нулю, то минус двадцать. Такой дисбаланс в работе энергосистем отражается на тарифе. Новый закон направлен на то, чтобы это сгладить. Распространят ли норму на всю Россию? Это станет понятно по итогам нескольких лет использования подобного метода. Если столь сильные климатические изменения в зимний период продолжатся, то новацию вполне могут распространить на страну в целом. По крайней мере, во время обсуждения этого законопроекта, такие предложения в Госдуме звучали и регионы тоже выражали заинтересованность в таком решении».

Тарифы проиндексируют летом

С июля 2024 года плата за коммунальные услуги увеличится во всех регионах России. Согласно постановлению правительства, со второго полугодия следующего года средний размер повышения платы за коммунальные услуги будет варьироваться в зависимости от региона — от 4% до 15%. Средний рост тарифа по стране должен составить 9,8%.

Комментирует Павел Склянчук:

«Согласно утвержденным лимитам, в 2024 году совокупный рост платежа граждан за ЖКХ должен составить 9,8%. Это обобщенный процент роста по всем видам коммунальных ресурсов. Он не включает в себя тарифы и ставки на жилищные услуги, то есть на работу управляющих организаций по обслуживанию дома, где тоже могут быть индивидуальные индексации в зависимости от тех договоров управления, которые приняты на собраниях собственников жилья. Иногда там отдельно прописывается, что каждый год идет увеличение на уровень инфляции. Соответственно, по итогам, 2023 года она в районе 7,5%. У некоторых управляющих компаний будет основание еще больше увеличить стоимость своих услуг. Но это будет уже не централизовано. Рост платежа будет зависеть от конкретного многоквартирного дома. Между тем самая затратная статья — это теплоснабжение. Так как у нас продолжительный зимний период, низкая энергоэффективность зданий приводит к тому, что люди платят больше всего именно за тепло — порядка 60% от общего размера квитанции. На втором месте — электроснабжение. Опять же из-за холодов люди используют электронагревательные приборы. Население больше проводит времени дома, а следовательно, работают плита, телевизор и другие электроприборы. Третья по затратности статья — это водоснабжение».

Прощание с комиссией

С июля 2024 года банки, платежные агенты и операторы почтовой связи не будут брать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг и пени за их неуплату с граждан, которые нуждаются в социальной поддержке.

Комментирует Павел Склянчук:

«Вряд ли банковская комиссия за оплаты услуг ЖКХ является значимой. В этом нововведении больше усматривается смысл социальной справедливости: люди и так платят за “коммуналку” значительные суммы, и тут еще условные пять копеек с них берут платежные агенты. Причем комиссию берут не только банки. Это еще и расчетные центры, различные терминалы, которые стоят на вокзалах, в торговых центрах… Вот они больше всего пострадают от отмены комиссий. Но банки в свою очередь, наверное, смогут перераспределить возникшие убытки, подняв стоимость других услуг. В России есть проблема, связанная с межбанковскими переводами. Условно говоря, когда граждане платят по прямым договорам со своим банком, где у них открыт расчетный счет, на счета ресурсоснабжающей организации, у которой открыт счет в другом банке. Вот за такие операции комиссия уже вшита в стоимость тарифов. Да, она несущественна, но все же это проблема есть. И людям приходится платить. Самый затраты вид оплаты услуг — через банковское отделение, где есть оператор, или через почтовое отделение. Средний размер комиссии — до 3%, а в среднем — 1−1,5%. Между тем в большинстве электронных способов оплаты или автоподписки оплата проводится без комиссии. Думаю, от такой новации могут возникнуть побочные эффекты. Надо смотреть за тем, как закон будет реализовываться. Где-то в середине следующего года мы сможем подвести какие-то итоги».

Электричество привязали к норме

В 2024 году в ряде регионов ввели социальные нормы потребления электроэнергии для населения. Все, что жильцы потребят сверх этих объемов, будет оплачиваться ими по более высоким тарифам.

Комментирует Павел Склянчук:

«Регионы идут на это нововведение с подачи Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Делается это для того, чтобы выровнять разницу в тарифах между различными категориями потребителей, между населением и промышленностью, бизнесом. Поскольку у нас принято перекрестное субсидирование: сегодня вся нагрузка по оплате электричества ложится именно на бизнес, а он в свою очередь закладывает расходы на электроэнергию в стоимость товаров и услуг. Хватит ли такой нормы для обогрева? Как правило, в региональных практиках под установленные нормы попадало 90% населения. Люди в подавляющем большинстве не почувствуют какую-нибудь разницу. Изменения заметят лишь те жильцы, которые занимались сверхпотреблением. Например, те потребители, у которых большие квартиры, или те, у кого жилье перегружено техникой и бытовыми приборами. В целом новый подход справедлив с точки зрения тарифов и ценообразования. Это решение из разряда щадящей социальной политики. Но нормы, скорее всего, придется корректировать — на сколько именно, покажет время и полученный опыт. Все-таки норма все равно ниже экономически обоснованной стоимости энергии. Тарифы сдерживаются государством и не позволяют естественным монополиям выставлять их по какой-то запредельной цене. Но следом за такими решениями надо повышать прозрачность в сфере тарифообразования. В отношении той же нормы: как она рассчитывается исходя из имеющихся показателей, чем пользуется конкретная семья, какой прибор затратнее всего и так далее. Потребители должны это понимать».

Советы потребителям: как сэкономить на оплате услуг ЖКХ?

Павел Склянчук:

«Люди могут повлиять на расход ресурсов. Для этого надо посмотреть, какие именно приборы в квартире больше всего потребляют электроэнергии. К примеру, если есть финансовая возможность, то надо поменять холодильник на новый, энергосберегающий, что позволит в перспективе сэкономить. Чтобы сэкономить на расходовании воды, можно, например, поставить двухфазовый сливной бачок или компактную посудомоечную машину, современную душевую лейку. Также советую потребителям обратить внимание на счетчики на воду и электричество. В ряде бюджетных китайских моделей устройств есть погрешности в расчетах. Они могут фиксировать большой перерасчет, который не был потреблен гражданами фактически. Если есть возможность, такие устройства надо менять».