Промышленный рывок: почему рост экономики РФ по итогам 2023 года может превысить 3,5%

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске отметил, что российская экономика может прибавить больше прогнозируемых 3,5%. Глава государства также отдельно подчеркнул, что Россия стала первой экономикой Европы. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один», — отметил Путин.

Согласно данным Росстата на конец 2023 года, экономика выросла на 5,5% в третьем квартале. Отмечалось, что одними из главных драйверов роста стали гособоронзаказ и бюджетные вливания в импортозамещение после массового ухода западных брендов и разрушения логистических цепочек.

По мнению экспертов, экономику России «разогрел» стремительный рост промышленного производства. В частности, за 11 месяцев 2023 года обрабатывающая промышленность прибавила 7,5%. По словам декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Екатерины Бессмертной, особенно заметны успехи обрабатывающих производств (плюс 7,5%), где в лидерах машиностроение (23,3%), металлургия (9,5%) и химическая отрасль (6,2%). Также активно развиваются такие сферы, как строительство, оптовая и розничная торговля.

«Предприятия оперативно переориентировались на внутренний рынок», — отметил директор по правовым и корпоративным вопросам торгово-производственного холдинга «Русклимат» Павел Симонов. Он объяснил, что срыв поставок из-за границы послужил стимулом для развития импортозамещения, модернизации производственно-технологической базы и обеспечил максимальную загрузку мощностей. Симонов подчеркнул, что благодаря санкциям для отечественных товаров открылись перспективные ниши. Кроме того, эксперт выразил уверенность, что из-за высокого внутреннего спроса загрузка предприятий в ближайшие годы останется максимальной.

«Прошедший 2023 год можно считать поворотным с точки зрения дальнейшего развития всей мировой экономики», — рассказала в беседе с «Российской газетой» доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

С одной стороны, самые высокие показатели инфляции в 2023 году были зафиксированы в Зимбабве (270%), Венесуэле (210%), Судане (154%), Турции и Аргентине по 73%, а также в Иране (40%). «Но при этом стоит обратить внимание на то, что, например, страны, которые ранее имели довольно низкую инфляцию, за прошедшие два года показали рост инфляционных ожиданий. В первую очередь речь идет об экономиках западного блока стран — Европе и США», — отметила Новикова.

Например, в Германии инфляция осталась на уровне 6%, что является довольно высоким показателем для такой развитой экономики. Что же касается, ВВП на душу населения, то здесь самые слабые показатели остаются у стран Африки, констатировала эксперт.

«При этом в рамках фрагментации мировой экономики происходят довольно серьезные структурные изменения, которые пока не настолько очевидны, учитывая статистическую информацию. Например, экономический рост всей Европы за 2023 год составил примерно 1%, а российской экономики — почти 4%, при этом санкционная война ведется против последней. У Германии, Швеции, Финляндии и других европейских стран ВВП за 2023 год оказался отрицательным, что говорит о довольно сложной ситуации в перечисленных экономиках», — сказала «РГ» Новикова.

По мнению эксперта, ключевой причиной такой нестабильности в европейских экономиках является переформатирование всей мировой экономики: наиболее сильные пытаются удержаться на своих позициях за счет других. Данная стратегия отчетливо видна в действиях США по отношению к Европе: Америка пытается привлечь наилучшие человеческие ресурсы, компании и технологии Европы для получения дополнительного преимущества по сравнению со своим основным конкурентом, Китаем.

«Согласно нашим прогнозам, буквально через пять лет в лидерах мировой экономики мы сможем увидеть совсем другие страны, включая Индию, Индонезию и Россию, если мы сможем осуществить задуманную стратегию экономического развития своей страны», — подытожила Новикова.