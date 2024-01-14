Названы губительные для мировой экономики последствия войны США в Йемене

Вызванный новой агрессией США и их сателлитов кризис в Красном море может разрушить надежды на восстановление мировой экономики. Всемирный банк предупреждает о резком росте цен на энергоносители, замедлении экономического роста и более высокой инфляции по мере усиления угрозы нарушения мировой торговли.

Затяжной конфликт в Красном море и эскалация напряженности на Ближнем Востоке рискуют оказать разрушительное воздействие на мировую экономику, вновь спровоцировать инфляцию и перебои с поставками энергоносителей, предупреждают некоторые ведущие мировые экономисты.

Как пишет The Observer, перед ожидаемым в понедельник заявлением британского премьер-министра Риши Сунака в Палате общин по поводу авиаударов Великобритании и США по объектам хуситов в Йемене экономисты Всемирного банка говорят, что кризис сейчас грозит вылиться в повышение процентных ставок, снижение темпов экономического роста, устойчивую инфляцию и большую геополитическую неопределенность.

После очередной ночи ударов по поддерживаемым Ираном повстанцам в Йемене президент Джо Байден заявил, что США направили Тегерану личный мессидж о том, что «мы уверены, что хорошо подготовлены». Выступая перед журналистами на лужайке Белого дома в субботу по пути в Кэмп-Дэвид, Байден отказался вдаваться в дальнейшие подробности.

Но сейчас в правительственных кругах Лондона и Вашингтона растет обеспокоенность тем, что, поскольку Сунак и Байден борются за переизбрание, события на Ближнем Востоке могут подорвать то, что казалось улучшившимися перспективами восстановления экономики, и, следовательно, их шансы на успех в выборах.

В то время как авиаудары по объектам хуситов в Йемене пользуются широкой межпартийной поддержкой в Вестминстере, премьер-министр Сунак столкнется с вопросами обеспокоенных британских депутатов о затянувшемся конфликте и долгосрочном плане установления мира на Ближнем Востоке. Ожидается, что некоторые левые депутаты-лейбористы окажут давление на Кира Стармера по поводу того, почему он поддержал военные удары, заявив, что поддержит такие действия только после того, как парламент проголосует за них.

Джо Байден также столкнулся с отпором со стороны прогрессистов в своей собственной партии, которые и без того были категорически против военной поддержки США действий Израиля в Газе. Конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна заявил: «Президент должен прибыть в Конгресс, прежде чем наносить удар по хуситам в Йемене и втягивать нас в еще один ближневосточный конфликт».

В своем последнем отчете о перспективах мировой экономики Всемирный банк отмечает, что ближневосточный кризис и конфликт на Украине создали реальные опасности. «Эскалация конфликта может привести к резкому росту цен на энергоносители с более широкими последствиями для глобальной активности и инфляции», — говорится в отчете.

«Другие риски, — предупреждает Всемирный банк, — включают финансовый стресс, связанный с реальными процентными ставками, устойчивую инфляцию, более слабый, чем ожидалось, экономический рост в Китае, дальнейшую фрагментацию торговли и стихийные бедствия, связанные с изменением климата».

В отчете добавляется: «Недавние нападения на коммерческие суда, проходящие транзитом через Красное море, уже начали нарушать ключевые морские маршруты, ослабляя сети снабжения и увеличивая вероятность возникновения инфляционных проблем. В условиях эскалации конфликтов поставки энергоносителей также могут быть существенно нарушены, что приведет к резкому росту цен на энергоносители. Это может иметь значительные побочные эффекты для цен на другие сырьевые товары и усилило бы геополитическую и экономическую неопределенность, что, в свою очередь, может ослабить инвестиции и привести к дальнейшему ослаблению экономического роста».

Джон Ллевеллин, бывший главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), констатирует: «Это переросло в серьезную проблему». Он оценил вероятность серьезных сбоев в мировой торговле в 30% по сравнению с 10% неделю назад: «Наблюдается ужасное и неизбежное развитие событий, в результате которого ситуация в Красном море может распространиться на Ормузский пролив и более широкий Ближний Восток».

Экономист Института финансовых исследований Бен Заранко сказал The Observer. «Если мы чему-то и научились за последние несколько лет, так это тому, что серьезные потрясения могут произойти и действительно происходят. Трата каждого пенни “запаса прочности” на снижение налогов не оставляет ему пространства для маневра, если произойдет неприятный шок и перспективы ухудшатся».

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в четверг, когда десятки ударов Великобритании и США нанесли по объектам хуситов в Йемене, напоминает The Observer. Удары были нанесены в отместку за нападения на суда, проходящие через Красное море, которые парализовали судоходство по одному из важнейших морских каналов в мире. Хуситы заявляют, что они атакуют только суда, связанные с Израилем, в попытке поддержать палестинцев в Газе, но многие из их целей не имели известных связей с Израилем. Они также выпустили ракеты по территории Израиля.

Удар США по радиолокационному объекту в Йемене в пятницу вечером вызвал угрозы хуситов о «сильном и эффективном ответе» на международные атаки и усилил опасения региональной эскалации конфликта, уже разыгравшегося на нескольких границах. Представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам заявил, что удары не оказали существенного влияния на способность хуситов препятствовать проходу судов через Красное и Аравийское моря.

Высокопоставленный представитель ООН в Йемене, специальный посланник Ханс Грундберг, предупредил о «серьезных опасениях» по поводу стабильности и хрупких мирных усилий в Йемене, который пережил годы гражданской войны.

Как отмечает The Observer, хуситы — лишь одна из нескольких связанных с Ираном группировок по всему региону, в том числе в Сирии, Ираке и Ливане, которые атакуют цели либо внутри Израиля, либо которые, по их словам, связаны с Израилем. «Хезболла» в Ливане представляет, пожалуй, самую серьезную угрозу.

Эксперт по Ближнему Востоку Фариа Аль-Муслими отмечает: «Хуситы гораздо более сообразительны, подготовлены и хорошо экипированы, чем предполагают многие западные комментаторы. Их безрассудство и готовность к эскалации перед лицом вызова всегда недооцениваются».

Уильям Бейн, эксперт по торговле Британской торговой палаты, сказал: «В ноябре через Суэцкий канал проходило около 500 000 контейнеров, а в декабре этот показатель снизился на 60% до 200 000».

Суда теперь ходят другими маршрутами, но это привело к росту издержек: стоимость контейнера, который в ноябре стоил 1500 долларов, в декабре выросла до 4000 долларов.

«Если ситуация ухудшится, это только усугубит сбои, стоимость контейнеров вырастет, а мировая торговля еще больше сократится», — сказал он.

Экономисты, многие из которых прибывают в Давос на этой неделе на ежегодный Всемирный экономический форум, становятся все более обеспокоенными тем, что многие крупнейшие экономики мира могут столкнуться с рецессией в этом году. Они опасаются, что центральные банки лишь незначительно сократят стоимость заимствований, усугубив кризис стоимости жизни, с которым сталкиваются миллионы домохозяйств.

Перспектива повышения цен на нефть может убедить центральные банки проявить твердость и поддерживать высокие процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидается в настоящее время.

Лиам Бирн, председатель специального комитета Палаты общин по бизнесу и торговле, сказал: «Сейчас существует реальный риск того, что битва на Красном море приведет к росту цен, как раз в тот момент, когда инфляция начала падать. Всемирный банк уже предупреждает, что глобальные цепочки поставок снова находятся в опасности… не в последнюю очередь потому, что эта новая борьба в Суэце началась из-за засухи, которая сокращает торговлю через Панамский канал. Два из пяти ключевых для мировой торговли путей сейчас находятся под реальной угрозой».