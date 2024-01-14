Меньше колебаний. Что будет с курсом рубля на новой неделе

Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер»:

На неделе с 8 по 12 января рубль укрепился почти на 4%, чему способствовало высокое предложение валюты со стороны экспортеров при низком спросе на импорт после всплеска на новогодних каникулах, а также возвращение Банка России на валютный рынок.

С 15 января Минфин впервые за полгода возобновит продажи валюты и золота в размере 4,1 млрд руб. в день, тогда как Банк России увеличит объем продажи валюты до 16,7 млрд руб. в день по сравнению с 0,9 млрд руб. в день в период с 9 по 12 января.

Эти факторы продолжат оказывать поддержку национальной валюте. Тем не менее стоит иметь в виду, что на данный момент рубль игнорирует фактор колебаний цен на нефть. Поэтому этот фактор будет сдерживать потенциал укрепления рубля на следующей неделе.

Мы ожидаем высокую волатильность на валютном рынке на фоне роста инвестиционной активности после праздников и прогнозируем диапазон в рубле 87,5−92,8 рубля к доллару.

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver:

На прошедшей неделе ключевым фактором, влияющим на динамику рубля, стал стабильный рост цен на нефть. Несмотря на колебания в начале недели, к концу Brent поднялась до $79,2 за баррель после нескольких недель консолидации.

Основная поддержка рынку исходила от геополитических рисков в регионе Персидского залива на фоне конфликта в Йемене. Это вызвало опасение перебоев с поставками и рост спекулятивного спроса. Дополнительный импульс ценам придавало ослабление доллара из-за пересмотра ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС.

В то же время рост запасов сырой нефти в США и замедление темпов восстановления китайской экономики ограничивали повышательный потенциал. Без разрешения этих проблем закрепиться выше $80 пока не удается.

Что касается рубля, то он показал уверенное укрепление вслед за ростом стоимости нефти. Дополнительную поддержку оказывали возобновившиеся после праздников продажи валютной выручки экспортерами.

На предстоящей неделе в фокусе будут данные по ВВП и промпроизводству Китая, которые дадут представление о темпах восстановления второй экономики мира. От них будет зависеть дальнейшая динамика спроса на энергоресурсы.

Также важным фактором останется ситуация на Ближнем Востоке. Дестабилизация обстановки и рост угроз безопасности поставок могут вызвать новую волну ралли нефтяных котировок и укрепление рубля. Учитывая приближающийся налоговый период и вероятный рост цен на нефть выше $80, то можно предположить, что доллар способен прорваться к уровню 86 рублей. Ноябрьский минимум 2023 года 87,66 — последний ключевой уровень на пути к нему.

По индексу доллара пока неопределенная ситуация, поэтому по нему неизвестно направление на неделе с 15 по 19 января и будет ли он оказывать поддержку рублю или нет.

По евро увеличилась вероятность падения до 95,77 рубля. Если индекс доллара будет падать, то уровень скорее всего устоит. Если по индексу доллара начнется восстановление, то к концу следующей недели можно увидеть ослабление евро к рублю до 94,50 рубля.

Поскольку Минфин и ЦБ увеличат продажи валюты, то по юаню ожидаем умеренного продвижения в сторону уровня 11,95 рубля.

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