Крепись, сырец: что будет с ценами на нефть дальше
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал Финансам Mail.ru, что будет с ценами на сырьевом рынке на неделе с 15 по 19 января.
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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал Финансам Mail.ru, что будет с ценами на сырьевом рынке на неделе с 15 по 19 января.
По мнению эксперта, цены на нефть сорта Brent на неделе с 15 по 19 января закрепятся выше $80 за баррель. Ожидаемый торговый диапазон составит $80−83 за баррель.
«Поддержку нефтяным ценам окажут возросшие риски дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после авиаударов США по йеменским хуситам. Возросла вероятность разрастания конфликта с вовлечением соседних стран (в первую очередь Ирана) и увеличились риски перебоев нефтяных поставок из этого региона», — добавил Михаил Васильев.
Сдерживающими факторами для дальнейшего роста нефтяных цен выступают вероятное дальнейшее замедление мировой экономики, а также усилия администрации США по сдерживанию цен на нефть и бензин в преддверии ноябрьских выборов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».