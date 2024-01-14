Крепись, сырец: что будет с ценами на нефть дальше

По мнению эксперта, цены на нефть сорта Brent на неделе с 15 по 19 января закрепятся выше $80 за баррель. Ожидаемый торговый диапазон составит $80−83 за баррель.

«Поддержку нефтяным ценам окажут возросшие риски дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после авиаударов США по йеменским хуситам. Возросла вероятность разрастания конфликта с вовлечением соседних стран (в первую очередь Ирана) и увеличились риски перебоев нефтяных поставок из этого региона», — добавил Михаил Васильев.

Сдерживающими факторами для дальнейшего роста нефтяных цен выступают вероятное дальнейшее замедление мировой экономики, а также усилия администрации США по сдерживанию цен на нефть и бензин в преддверии ноябрьских выборов.

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