Кредит без доверия: банкам и МФО запретят опираться на анкеты о доходах россиян

Какие изменения ждут участников финрынка в 2025-м

До конца 2024 года финансовые организации смогут использовать самозадекларированный доход, который указан в заявлении человека на предоставление кредита, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года.

Сейчас возможность учитывать «анкетный» доход распространяется на ссуды до 50 тыс. рублей и займы на приобретение автомобиля под его залог. Указанная клиентом сумма учитывается по внутренней модели финансовой организации, исходя из чего там рассчитывается показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) человека и принимается решение, выдавать заем или нет. Рассчитывать ПДН при выдаче ссуд кредиторы обязаны с 2019-го.

Кроме того, до 2025 года сохраняется норма, в соответствии с которой у финорганизаций есть возможность для своих расчетов использовать наименьший доход заемщика из двух величин — указанный в заявлении самим человеком или средний арифметический показатель среднедушевого денежного дохода в регионе, отметили в ЦБ.

Согласно опросу крупнейших микрофинансовых организаций (МФО), проведенному в 2022 году, половина участников рынка использовала возможность учета дохода заемщика из заявления, скорректированного с использованием собственных моделей, для ссуд до 50 тыс. рублей и на приобретение автотранспортного средства под его залог, рассказали в ЦБ. Остальные применяли также другие методы — например, запрашивали данные в бюро кредитных историй (БКИ).

Россияне могут недобросовестно пользоваться возможностью сообщать о своем доходе кредитной организации без его подтверждения. ЦБ уже выявлял случаи, когда заемщики указывали в анкете миллионные поступления (вплоть до 27 млн рублей), сообщали в октябре в Банке России. На самом же деле они располагали гораздо меньшими средствами. Причем доля клиентов, указывающих миллионный доход, была весомой, подчеркивали в регуляторе.

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«Известия» спросили крупные банки и МФО о том, как отмена самодекларирования зарплат заемщиков отразится на рынке. Сохранение такой возможности на 2024 год позволит банкам по-прежнему быстро оформлять автозаймы и кредиты до 50 тыс. рублей без документов о доходе клиентов, рассказали в «Зените». Де-факто сегмент товарного и автокредитования работает в подобном формате много лет, и регулятор понимает, что перейти на иную схему клиентского обслуживания участникам рынка затруднительно, добавили там.

Нормативная отсрочка до 2025 года позволит кредиторам лучше откалибровать свои модели оценки платежеспособности клиентов, подключить дополнительные сервисы, которые можно будет использовать для расчета подтвержденного дохода заемщиков, считают в МФК «МигКредит».

Сейчас практика такова, что МФО, предоставляя короткие займы до зарплаты, в большинстве случаев ориентируются на данные БКИ и анкету клиента, поделились в компании. При этом среднедушевой доход по региону часто выносится за скобку, хотя он может быть значительно ниже, чем указал клиент.

Участники банковского и микрофинансового рынков ожидают, что компании пойдут по пути разработки собственных моделей оценки платежеспособности граждан, широко используя внешние источники, оценочные модели телекомов и другие меры.

Зачем хотят запретить самодекларирование доходов

Требования о расчете ПДН для банков действуют уже несколько лет, напомнил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, одна из главных проблем, которая решается медленно, — это получение информации для кредитования заемщика из государственных источников о доходах. Пока эти данные не удовлетворяют банки и МФО как по объему, так и по оперативности получения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259740&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При введении новых правил нужно учитывать специфику МФО и тот факт, что около 80% клиентов сегмента не могут подтвердить свой доход, хотя платежеспособные, считают в СРО «МиР». Выходом из положения может стать использование косвенных источников доходов, таких как оплата мобильной связи и другие траты, которые помогут оценить уровень платежеспособности клиента.

Заявленный самим человеком доход тоже о многом говорит: на практике заемщики хоть и завышают свои поступления, но, как правило, «коэффициенты преувеличения» довольно похожи у большинства из них, считают в ГК Eqvanta. Поэтому у участников рынка должна быть как технологическая, так и регуляторная возможность оценить реальный доход заемщика, основываясь на совокупности данных, включая и государственные.

Запрет на самодекларирование доходов клиентов — очередной этап планомерной работы Банка России в борьбе с закредитованностью граждан, отмечает эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова. По ее словам, изменения потребуют донастройки внутренних процедур, причем не только у финорганизаций, но и, например, у БКИ.

После внедрения нового порядка закредитованные граждане уже не смогут предоставлять недостоверные сведения о своих доходах, лишь бы получить заветный заем. А это, в свою очередь, защитит их от попадания в долговую яму, подытожила она.

Использование анкетного дохода изначально задумывалось как временная мера до тех пор, пока не будет налажена инфраструктура быстрого и безошибочного взаимодействия с БКИ, напомнил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он отметил: эта мера повлияет на необеспеченное потребительское кредитование только в 2025-м, если снова не будет отсрочки.

По мнению адвоката АБ «S&K Вертикаль» Ивана Бабина, Банк России маневрирует между возможностью получения населением коротких займов и риском, что будет слишком много невозвратных ссуд. Опасность того, что люди будут наращивать долги, с которыми не смогут справиться, остается высокой, резюмировал эксперт.