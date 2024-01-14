10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Экономист рассказал, какую валюту покупать россиянам в 2024 году

Экономист Марков дал два совета по покупке валюты.

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Источник: AP 2023

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам в наступившем 2024 году покупать валюту страны, в которую собираетесь отправиться в поездку, или имеющую хождение на ее территории.

«Эту же рекомендацию можно дать и тем, кто ведет бизнес с другой страной или закупает в ней товары и услуги», — заявил эксперт.

Для диверсификации валютных вложений Марков также посоветовал вложить в китайский юань. Однако, по его словам, в данном случае «вложения более перспективны не с точки зрения курсовой разницы, а с точки зрения туризма и бизнеса».

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Пятым каналом» назвал юань хорошей альтернативой доллару. Специалист отметил, что китайская валюта занимает все более и более высокие позиции, зачастую превышая даже сбережение в евро.

Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что поддержит рубль на плаву. Как писал Life.ru, экономист назвал обязательную продажу валютной выручки экспортерами, сбалансированную бюджетную политику, положительное сальдо торгового баланса, а также возможный рост цен на нефть и газ.

Экономист Николай Рясков объяснил укрепление рубля. Одним из важных факторов он назвал действия экспортеров, которые приобретают русскую валюту для своих операций, пишет «Царьград».

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