Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума

Так, в 2022 году доля выросла на 1,7 процентного пункта, это стало самым значительным приростом с 2013 года, когда Росстат начал вести эту статистику.

Одновременно увеличилась доля россиян, получающих в месяц от 60 до 100 тысяч рублей — на 2,7 процентного пункта, до 15,3%. Удельный вес граждан с доходами от 45 до 60 тысяч увеличился на 1,8 процентного пункта, до 13,5%, а от 27 до 45 тысяч — на 1,5 процентного пункта, до 27,4%.

Численность россиян с небольшими доходами, наоборот, снижается. Так, доля граждан, получающих в месяц от 19 до 27 тысяч рублей сократилась на 1 процентный пункт — до 16,1%, 10−19 тысяч — на 3,9 процентного пункта, до 15,9%, а до 10 тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.