Доход главы Apple резко упал

В источнике отмечается, что общий заработок Кука включает в себя 3 миллиона долларов (около 264,3 миллиона рублей) базовой зарплаты, 47 миллионов долларов (около 4,1 миллиарда рублей) в виде акций, 10,7 миллиона долларов (около 943 миллионов рублей) в виде бонусов по результатам работы и 2,5 миллиона долларов (около 220 миллионов рублей) в виде других компенсаций.

Кроме того, известно, что Кук владеет в общей сложности более чем тремя миллионами акций Apple, а также миллионом акций RSU, права на которые ему еще не переданы.

В отчете отмечается, что в 2023 году совет директоров Apple, акционеры и сам Кук решили уменьшить вознаграждение главы компании. Планировалось, что он получит 49 миллионов долларов (около 4,3 миллиарда рублей), но в итоге эта сумма была увеличена благодаря успешной работе компании.

Ранее Кук рассказал, что задумывался о своей отставке. Он отметил, что следующим руководителем IT-гиганта должен стать человек, хорошо знакомый с его спецификой.