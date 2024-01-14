ЦБ внес интернет-проект «Слово пацана» в список финансовых пирамид

Сам сайт никакого отношения к сериалу не имеет, однако он стилизован «пацанскими» цитатами. Его организаторы не скрывают, что это пирамида, и словами о том, что каждый сможет вырастить «от простого пацана до авторитета» призывают побольше приводить людей. Никаких контактов, кроме телеграм-канала, на сайте нет, только сплошные реинвесты, стейкинги, бусты, бонусы, розыгрыши токенов.

«Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. В какой-то момент организаторы просто исчезнут, и угадать, когда именно это произойдет, невозможно», — поясняется в ТГ-канале Центрального банка «Финансовая культура».

Ранее ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Организациям могут совершенно легально отказывать в проведении операций, если они признаны подозрительными. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета.

Кредитные организации также должны постоянно разъяснять клиентам риски, связанные с переводом денег нелегалам. Соблюдение рекомендаций Банка России позволит ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке и защитит интересы потребителей, отмечают в ЦБ.