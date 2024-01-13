17:02 (мск), источник: Газета.Ру

Volvo остановит свой крупнейший завод в Европе

Шведская компания Volvo Cars на следующей неделе приостановит производство автомобилей на своем заводе в бельгийском городе Гент на три дня из-за задержек с поставками запчастей, вызванных ситуацией в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

Как заявил изданию представитель Volvo, остановка производства автомобилей в Генте вызвана нехваткой коробок передач. Проблемы с поставками начались вследствие атак повстанцев-хуситов из Йемена на торговые суда в Красном море. Тем не менее, временная пауза не повлияла на поставки автомобилей, производственные цели и работу другого европейского завода в шведском Гетеборге.

Хуситы обстреливают грузовые борты в знак солидарности с палестинской исламской группировкой ХАМАС в ее борьбе против Израиля в секторе Газа.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

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