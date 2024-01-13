В ожидании прибыли: кто получит дивиденды в 2024 году

Дивиденды остаются одной из важнейших движущих сил на российском рынке акций. По оценкам эксперта, в самом конце декабря 2023 г. и январе 2024 г. российские эмитенты уже выплатили или выплатят порядка 1,5 трлн руб. дивидендов своим акционерам. Из них порядка 250 млрд руб. придутся на долю российских резидентов, часть из которых будет реинвестирована в рынок акций.

В самом конце 2023 года Лукойл выплатил по 447 руб. дивидендов на бумагу (DY~6.5%), деньги пришли акционерам в самые последние дни декабря.

Далее до конца января 2024 года должны прийти дивиденды от компании ФосАгро — 291 руб. на акцию (дох. ~ 4.3%), Норильского Никеля — 915,33 руб. (дох. ~ 5.4%), Татнефти — 35,17 руб. (дох. ~ 4.9%), Совкомфлота — 6,32 руб. (дох. ~ 4.2%), Роснефти — 30,77 руб. (дох. ~ 5.1%) и Магнита — 412,13 руб. (дох. ~ 5.7%).

Это должно обеспечить поддержку рынку акций в начале года.

Ближе к лету 2024 года компании начнут выплачивать финальные дивиденды за 2023 год.

«Мы полагаем, что лидерами выплат останутся нефтегазовые компании. В нефтяном секторе мы в первую очередь отмечаем акции Сургутнефтегаза (привилегированные), по которым может выплачено порядка 12 руб. за полный 2023 год. (доходность более 20%), Лукойл может выплатить около 600 руб. финального дивиденда, таким образом, предложить акционерам более 15% полной доходности. Транснефть может выплатить порядка 19 тыс. руб. на акцию, что предполагает 13% доходность. Совкомфлот — порядка 12 руб. акционерам. Финальная выплата по акциям Роснефти составит, по нашим оценкам, 37 руб. на акцию (~ 6% за полугодие)», — перечислил Михаил Цагарели.

Газовые компании также поделятся прибылью со своими акционерами. Однако здесь эксперт ожидает более скромные доходности, чем в нефтяном секторе.

Газпром может выплатить до 15 руб. с доходностью на уровне 9%.Финальный дивиденд за 2023 г. по Новатэку может составить 48 руб. на акцию (~ 3% за полугодие).

Лидером выплат в финансовом секторе является Сбербанк. Ожидаемые дивиденды — 35 руб. на акцию, это предполагает 13% доходность. Недавно вышедший на IPO Совкомбанк также может выплатить 8−9% дивидендной доходности за 2023 г.

При этом мы ожидаем, что банк ВТБ вернется к выплатам не ранее 2025 года.

«По нашим оценкам, в 2024 г. металлургические компании вернутся к выплате средств своим акционерам. Черные металлурги не распределяли прибыль с 2021 года и накопили существенную чистую денежную позицию — порядка 20% капитализации компаний. Таким образом, можно ожидать от 10 до 12% дивидендной доходности», — отметил специалист.

Компания Мечел также может вернуться к выплате дивидендов. Согласно отчетности эмитента, сумма чистых активов компании существенно превысила размер уставного капитала, что нивелирует формальное ограничение, прописанное в уставе, из-за которого эмитент не платил дивиденды по привилегированным акциям.

Определенную интригу рынок ждет от компании Магнит. Эмитент также накопил существенную денежную подушку и после выкупа почти 30% своих акций у нерезидентов может выплачивать ее своим акционерам. Здесь выплата может составить от 800 до 1000 руб. на акцию (от 11 до 14%).

Интерес также могут представлять компании, которые редомицилируются в Россию. Например, Тинькофф и Х5 после смены прописки могут вернуться к выплате дивидендов.

В целом, по 2024 году мы ожидаем, что дивидендная доходность российского рынка акций превысит 10%. Общие дивидендные выплаты могут составить около 5 трлн. руб.

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