«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

« Газпром » обновил рекорды, установленные, установленные 3 и 2 января, и зафиксированные сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором на 2024 год.

В конце декабря 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что компания планирует в 1,5 раза увеличить поставки газа в Китай. Он добавил, что в 2025 году Россия планирует поставлять 38 миллиардов кубометров топлива.