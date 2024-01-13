Что будет с рынком акций и других ценных бумаг на неделе с 15 по 19 января

В первую торговую неделю года акции российских компаний дорожали и в рублях, и тем более в долларах, хотя цены на нефть почти всю неделю находились в минусе.

На этом фоне главным аутсайдером недели оказался сектор нефти и газа, прибавлявший около 0,5%, тогда как остальные 9 отраслевых индексов показывали существенно лучшую динамику (с начала года нефтегазовый сектор прибавлял меньше 2%, а 8 из 10 остальных секторов — по 5−8%). Широкий рост рынка акций РФ — т.е. распределенный по всем секторам — выглядит сильным бычьим сигналом и создает предпосылки для продолжения аптренда.

Индекс Мосбиржи приблизился к области 3250−3280 п. (до нее остается около 2%), где осенью инвесторы неоднократно продавали, фиксируя прибыль. С одной стороны, данный фактор может затормозить дальнейший рост, а, с другой — рынок акций РФ пока не выглядит перекупленным (с минимумов середины декабря он подрос примерно на 6%).

Важным драйвером для дальнейшего укрепления Индекса Мосбиржи на следующей неделе может послужить вполне возможное коррекционное ослабление рубля. Судя по динамике торгов, экспортеры возобновили продажу валютной выручки лишь 9 января, и отложенная реализация ее накопленного объема (вкупе со слабым сезонным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров) спровоцировала значительное укрепление рубля. На следующей неделе данные факторы могут ослабеть, а динамика валютных курсов — измениться на противоположную.

Кроме того, очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке оказывает поддержку ценам на нефть. Помимо данного фактора, на следующей неделе нефть может продолжить дорожать и благодаря довольно пессимистичному позиционированию крупных спекулянтов.

На этом фоне акции российских нефтяных компаний, которые на этой неделе оказались главными аутсайдерами, могут на следующей стать одними из главных фаворитов инвесторов. Здесь можно присмотреться к акциям «Роснефти», которые могут попытаться закрыть дивидендный гэп в области 600 ₽, «Татнефти» (гэп в области 723 ₽), а также «Лукойла», которые свой гэп уже отыграли и ушли выше.

Кроме того, интересными выглядят привилегированные акции «Транснефти»: компания обладает хорошим дивидендным потенциалом, а дробление ее акций, намеченное на начало февраля, должно привлечь новых инвесторов.

Есть значительное количество интересных бумаг и в других секторах (банки, IT, транспорт и пр.), но большинство из них локально перекуплено, и для продолжения роста им может потребоваться консолидация.

Учитывая вышесказанное, возможный сценарий для рынка акций РФ на следующую неделю выглядит так: акции нефтяных компаний дорожают на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть, а бумаги из других секторов — консолидируются или дешевеют.

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