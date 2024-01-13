Антон Силуанов рассказал «РГ» о работе Программы долгосрочных сбережений

В чем главная выгода ПДС для инвестора? Есть ли риски у такого вида инвестирования? Этот проект только на несколько лет или по умолчанию насовсем?

Антон Силуанов: Главная цель программы — помочь гражданам накопить на крупные долгосрочные цели — покупку квартиры, образование детей, дополнительный доход на пенсии. При этом государство обеспечит не только сохранность сбережений, но и дополнительно поддержит участников ПДС — и рублем, и льготами.

О какой именно поддержке идет речь? Во-первых, в течение первых трех лет участия в программе государство будет софинансировать взносы граждан — до 36 тыс. руб. в год. То есть, если вкладчик вносит по 3 тыс. в месяц, на каждый рубль добавят еще рубль. Во-вторых, со взносов можно получать налоговый вычет — 13% или до 52 тыс. руб. в год. А если оставлять эти средства в программе, не выводить их, будут расти и сами накопления, и инвестдоход по ним.

Третье: в программу можно перевести сформированные ранее пенсионные накопления, которые управляются и приумножаются в НПФ. Деньги должны работать — и в ПДС они принесут пользу своим владельцам.

Когда можно получить результат? Минимальный срок участия в программе — 15 лет. Но деньгами можно воспользоваться и раньше: использовать их на дополнительные ежемесячные выплаты по достижении 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

Также деньги можно получить в особых жизненных ситуациях, например, чтобы оплатить дорогостоящее лечение или при потере кормильца. И при этом не потерять доход.

Участие в программе — добровольное и безопасное: государство гарантирует сбережения участников ПДС на сумму до 2,8 млн руб. Это вдвое выше, чем страховка по вкладам в банках.

Условия вхождения в программу просты. Программа бессрочная, каждый гражданин России, достигнувший 18 лет, может вступить в нее в любой момент и при поддержке государства копить на будущее — свое и своих детей.