В российском Ситибанке «застряли» $4,7 млрд дивидендов клиентов

В российском Ситибанке (дочерняя структура международной Citigroup) находится около $4,7 млрд (или 421,5 млрд рублей по курсу ЦБ на конец 2023 года) «застрявших дивидендов» клиентов финорганизации, которая выступала для них депозитарием, следует из презентации для инвесторов группы. В середине прошлого года объем таких средств составлял всего $1,7 млрд (148 млрд рублей).

Скопившаяся на конец 2023 года сумма «неперечисляемых» (по-видимому, речь идет о средствах, заблокированных на счетах типа «С» — FM.) дивидендов российских компаний, бумаги которых Ситибанк держит для своих клиентов, составляет 72% от общего бизнеса (exposure) Citigroup в России ($6,5 млрд), отмечается в презентации.

В целом объем бизнеса группы в стране за прошлый год сократился на 13%, а за два прошедших года — на 34% (без учета «зависших дивидендов» — на 82%). При этом группа зарезервировала под российский бизнес $1,2 млрд, из которых в четвертом квартале — $0,6 млрд.

Citigroup, как многие другие иностранные компании с российскими «дочками», уже давно пытается избавиться от своего российского бизнеса. Изначально группа заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года, а после начала военного конфликта на Украине окончательно дала понять, что не хочет развивать бизнес на российском рынке.

В конце августа 2022 года Citigroup официально объявила, что свернет банковское обслуживание частных клиентов, а также коммерческих организаций. Решение о сворачивании бизнеса было принято по причине возросших финансовых рисков в России. В презентации по итогам прошлого года отмечается, что к концу марта 2023 года было почти полностью закончено банковское обслуживание ведомственных клиентов и что продолжается сворачивание потребительского бизнеса и обслуживания коммерческих организаций.