В Китае заявили о рекордных объемах торговли с Россией в 2023 году

Согласно распространенным данным ведомства, экспорт из Китая в РФ за указанный период вырос на 46,9%, составив около $110,97 млрд. Импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил $129,14 млрд. Положительное сальдо России за минувшие 12 месяцев сократилось по сравнению с 2022 годом примерно в два раза, до $18,17 млрд.