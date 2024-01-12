Росстат раскрыл структуру доходов беднейших и богатейших россиян

В 2022 году 10% наиболее обеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тыс. руб. дохода в месяц, в то время как у 10% жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тыс. руб. (разница — 9,1 раза). Это следует из итогов «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах» Росстата, подведенных в конце декабря 2023 года (РБК ознакомился с результатами). Речь в данном случае идет о среднемесячном доходе в расчете на одного члена домохозяйства. В 2021 году аналогичное соотношение составляло 10,3 раза.

В разрезе домохозяйств на самый высокодоходный дециль (10-процентная группа) приходилось 26,7% всего объема денежных доходов в стране, а на беднейшую группу — 2,9% (в 2021 году — 27,1 и 2,6% соответственно). Сокращение разрыва подтверждается другими данными Росстата по дифференциации доходов россиян: так, коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) в 2022 году опустился до 0,395 (по сравнению с 0,409 в 2021 году) — до минимального значения с 2000 года (означает ослабление неравенства). «Россия — одна из немногих стран, где в последние годы уровень неравенства поэтапно, потихонечку, снижается», — заявлял весной 2023 года помощник президента Максим Орешкин.

Основным источником доходов для всех десятипроцентных групп населения являются поступления от трудовой деятельности, однако их вклад значительно разнится. У беднейших 10% домохозяйств они составляют 56,9% всех доходов, а у богатейших 10% — 91%. Доходы от трудовой деятельности включают в себя как зарплату, так и доход от самостоятельной занятости, под которой понимается прежде всего предпринимательская деятельность. По данным Росстата, богатейшие домохозяйства получают от предпринимательства в десять раз больше доходов, чем беднейшие: в среднем около 23 тыс. руб. в месяц против 2,2 тыс.

Беднейшие/богатейшие домохозяйства применительно к уровню доходов — это условное словоупотребление. Домохозяйство может обладать значительными активами, но при этом не получать доход и поддерживать высокий уровень потребления за счет сбережений. У Росстата нет исследований, которые отражали бы распределение богатства (активов) среди домохозяйств.

Насколько домохозяйства зависят от социальных выплат.

Значительные отличия Росстат зафиксировал и в уровне социальных выплат в структуре доходов наиболее и наименее богатых домохозяйств. Так, у 10% беднейших на социальные выплаты в целом приходится чуть более 40% доходов (или 17 тыс. руб. в месяц), в том числе 22% — пособия и компенсации, 18% — пенсии. При этом основную часть суммы пособий формируют выплаты на детей: беднейшие домохозяйства получают в среднем 5,3 тыс. руб. в качестве ежемесячного пособия на детей до 18 лет, 996 ₽ — в качестве пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

У 10% богатейших домохозяйств социальные выплаты занимают только 6,6% (или 11,8 тыс. руб. в месяц) доходов, причем основная их часть приходится на пенсии — 5,3%, или 9,5 тыс. руб., а на пособия и компенсации приходится лишь 1,3%. При этом размер пособия на детей, которые получают богатейшие домохозяйства, пренебрежимо мал и составляет в среднем 72 ₽ (это в 95 раз меньше, чем аналогичные выплаты бедным домохозяйствам).

Об исследовании.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах в 2023 году проводилось Росстатом во всех регионах России и охватило 60 тыс. домохозяйств по основной выборке и 10 тыс. домохозяйств по целевой выборке «семьи с детьми». Под домохозяйством статслужба понимает совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении, как связанных, так и не связанных отношениями родства, которые совместно обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни (может состоять из одного человека). Общая выборка репрезентативна для всей страны (при этом целевая выборка семей с детьми этим свойством не характеризуется). Результаты данного ежегодного исследования являются базой для различных статистических данных Росстата о распределении денежных доходов населения.

При анализе данных необходимо учитывать, что они не показывают число получателей мер социальной поддержки в каждой десятипроцентной группе населения, указали РБК в Минтруде: учитывается общий объем получаемых всеми участниками децильной группы выплат, который разделяется на количество домохозяйств и на количество членов домохозяйств. При этом количественный состав домохозяйств в зависимости от дециля не одинаков: так, домохозяйства первой группы (наименее обеспеченные) в среднем состоят из трех-четырех человек, а домохозяйства десятой группы (наиболее обеспеченные) — из одного-двух человек, добавили в ведомстве. Соцвыплаты назначаются на конкретного получателя.

Почему богатые получают больше социальных выплат.

По данным статслужбы, на беднейшие слои россиян в 2022 году приходилась меньшая доля всего объема социальных выплат, чем на богатейшие: 6,3% всех отчислений против 9,4% соответственно. Однако такой результат отражает тот факт, что выборочное наблюдение учитывает в составе соцвыплат и пенсии, а они назначаются вне зависимости от нуждаемости, отмечает Минтруд.

Действительно, помимо собственно пособий и компенсаций для поддержки малоимущих граждан и социально уязвимых категорий населения Росстат включает в социальные выплаты все виды пенсий и надбавки к пенсиям, выплаты инвалидам, ветеранам войны и труда, почетным донорам, «чернобыльцам», а также стипендии, перечисляет старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.

«Эти меры социальной защиты совсем не связаны с материальным положением, у них другие основания для получения и назначения (например, признание особых заслуг перед государством и обществом, компенсация вреда, стимулирование рождаемости). Поэтому большое число их получателей не относится к низкодоходным группам», — указала она.

В частности, на беднейшие 10% домохозяйств приходится только 3,7% всего объема начисленных пенсий, в то время как на богатейшие — 10% пенсий, следует из данных Росстата. В случае с пособиями и компенсациями соотношение обратное: наименее обеспеченные домохозяйства получают 14,7% их совокупного объема, а наиболее обеспеченные — в два раза меньше (7,6%).

В 2020 году Счетная палата утверждала, что около 20% бедных семей в России в предыдущие годы не получали никаких социальных пособий от государства, однако в последующие годы адресность соцподдержки последовательно улучшалась. Сейчас меры социальной поддержки предоставляются на всей территории по единому стандарту с использованием механизма «Социального казначейства». В частности, единое пособие семьям с детьми, которое ввели с 2023 года, охватывает более 10 млн граждан, сообщал Минфин в конце 2023 года.

Социальная политика в России имеет целью не только поддержку малоимущих, но и рождаемости (через, например, материнский капитал), а также семьей с детьми, отметил ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Василий Аникин. Расчеты показывают, что склонность женщин к деторождению сильно повышается с ростом дохода, количества квадратных метров и ростом удовлетворенности жизнью. Потому логично предположить, что более обеспеченные россияне склонны рожать чаще, так как эти три условия у них соблюдается чаще, отметил он.

Материнский капитал, который предоставляется вне зависимости от нуждаемости по факту рождения первого и второго ребенка, распределяется между децильными группами неравномерно — больше всего средств приходится на восьмую, шестую, седьмую и четвертую децильные группы, заявили РБК в Минтруде. Это говорит о том, что в этих домохозяйствах чаще рождались первые и вторые дети, указали в ведомстве.

Не стоит забывать и про социальные налоговые вычеты, которые у богатых более разнообразны, говорит Аникин. Кроме того, как правило, обеспеченные люди обладают более высоким уровнем функциональной грамотности, что позволяет им достигать большей эффективности при оформлении причитающихся им трансферов от государства, предполагает Аникин.

Каков уровень благосостояния семей с детьми.

В рамках исследования Росстат выделил семьи с детьми в отдельную группу. Их средний доход в 2022 году составил 84,1 тыс. руб. в месяц, или 25,1 тыс. руб. в среднем на одного члена семьи.

При этом семьи с доходами ниже границы бедности на человека жили на 41,9 тыс. руб., а семьи с доходами выше этого уровня — на 91,6 тыс. руб. Размер социальных выплат (без учета пенсий) для малоимущих семей оказался на уровне 14,4 тыс. руб., или 34,4% всего их дохода. А для семей с детьми с доходами выше границы бедности — на уровне 9,5 тыс. руб. (10,4% общего денежного дохода).

Росстат также раскрыл размер алиментов, которые получают семьи с детьми. В среднем по России в 2022 году он составил чуть более 1,5 тыс. руб. на семью в месяц, в том числе — 1,7 тыс. руб. для домохозяйств с доходами выше границы бедности и 804 ₽ для бедных домохозяйств.