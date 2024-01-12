Росстат подсчитал, на сколько выросли цены на АЗС с конца прошлого года

За отчетный период бензин марки АИ-92 прибавил в цене 25 копеек — до 50,51 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 28 копеек — до 55,15 рубля за литр. Марки АИ-98 и выше подорожали на 23 копейки до 68,59 рубля за литр.

За период с 26 декабря по 9 января снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Республике Коми — на 1,3%.

Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 70 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Псковской области — на 1,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 47,65 до 52,03 рубля, марки АИ-95 — от 54,29 до 59,31 рубля, марки АИ-98 и выше — от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 50,25 до 52,24 рубля, марки АИ-95 — от 54,10 до 57,82 рубля, марки АИ-98 и выше — от 67,90 до 71,64 рубля за литр.

В Минэнерго, комментируя первую в этом году статистику Росстата, отметили, что внутренний рынок топлива полностью обеспечен предложением: на 9 января товарные запасы автомобильного бензина составляли 2 млн тонн, а дизельного топлива — 3,9 млн тонн. Предпосылок для роста цен выше инфляции нет, однако в отдельные периоды возможны незначительные отклонения от неё, обусловленные особенностями рыночного ценообразования на моторное топливо в России, уточнили в ведомстве.

По данным Росстата, по сравнению с ценами конца декабря 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,5%, марки АИ-95 — на 0,5%, а марки АИ-98 и выше — на 0,2%. Дизельное топливо подорожало на 0,2. Индекс потребительских цен (инфляция) с 1 по 9 января вырос на 0,26%.