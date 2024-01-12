Россия готовится к иску для защиты своих замороженных активов

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников в Москве.

По данным агентства, российские чиновники пришли к выводу, что изъятие замороженных активов РФ маловероятно. При этом Центробанк РФ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов Москвы в случае судебного разбирательства.

По словам источников Bloomberg, Москва также заказывала экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах.

Чиновники, участвовавшие в обсуждении, уверены, что рассмотрение дела в суде предотвратит любой перевод средств Украине, даже если Россия не сможет перехватить контроль над деньгами, говорится в статье. Кроме того, по их мнению, у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для ареста на основании законодательства, принятого после замораживания активов.

До этого агентство Bloomberg писало, что администрация президента США поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины. В МИД России раскритиковали это.