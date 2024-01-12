Поворот на энергошок: в мире оценивают последствия атак на Йемен

Только глобальный рынок нефти успокоился после начала израильско-палестинского конфликта в октябре прошлого года, как Ближний Восток вновь сотрясается от взрывов. США и Великобритания при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна в ночь с 11 на 12 января начали бомбардировку части Йемена, где, по оценкам союзников, якобы располагаются объекты йеменских повстанцов-хуситов, поддерживаемых Ираном, — радары, системы ПВО, сборки ракет, базы.

ВВС США запустили более 100 ракет и высокоточных боеприпасов по 60 целям в 16 местах Йемена, заявил Алекс Гринкевич, глава ВВС Центрального командования ВС США. Атомная подлодка класса «Огайо» USS Florida запустила крылатые ракеты «Томагавк».

Лидеры хуситов заявили, что любая атака США и их союзников не останется без ответа. Менее чем за сутки после бомбардировки мировые нефтяные котировки выросли на 5% — бочка европейского эталона Brent, основной ценовой ориентир для рынка, подорожала с 77 до 81 доллара.

Пока известно о пятерых погибших повстанцах и ударах по нескольким аэропортам, включая столичный, авиабазе, военной базе, а также о бомбардировках в пяти провинциях.

Днем ранее Иран захватил у берегов Омана в Красном море танкер со 145 тыс. тоннами нефти, который следовал в Турцию из Ирака через Суэцкий канал. Несколькими месяцами ранее США захватили этот же танкер в этом регионе и конфисковали примерно столько же иранской нефти.

США превращают Персидский залив, Красное море «в кровавую баню», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он назвал эти действия США «непропорциональным применением силы, как и Израилем в Палестине». «Иран ищет способы защиты», — сказал Эрдоган.

Оманский залив и Ормузский пролив остаются важнейшими нефтяными и торговыми артериями мировой экономики. Через Ормузский пролив проходит более 20 млн баррелей нефти в сутки или 20% мирового потребления, и 12% мировой торговли проходит через Суэцкий канал. Йемен расположен на правом — одном из двух берегов Баб-эль-Мандебского пролива, которые образуют бутылочное горлышко между Красным морем и Аденским заливом, Индийском океаном. Справа от Красного моря на Аравийском полуострове с Йеменом соседствует Саудовская Аравия, одна из крупнейших нефтедобывающих держав, страны Ближнего Востока, включая взрывоопасные Иран, Израиль, Палестину. Слева — Африка: Египет с Суэцким каналом, Эритрея и Джибути.

Последствия атак

«Конечно, эскалация на Ближнем Востоке толкает цены на нефть, потому что все боятся, что она и дальше будет продолжаться», — заявил Финансам Mail.ru Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

«Авиаудары повысили риск эскалации ситуации, и это может привлечь внимание к спросу на нефть и активы-убежище в ближайшем будущем (золото подорожало на 1%)», — отмечал агентству Bloomberg Чару Чанана, рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte.

«Нефтяные рынки продолжают оценивать несколько катализаторов роста цен — от сокращений ОПЕК+ до поставок из стран, не входящих в ОПЕК, и до перспектив роста спроса в США и Китае», — считает стратег.

«Все началось с Газы, а потом Йемен стал очень активен», — напомнил российский эксперт. В Йемене были заявления о полной мобилизации для поддержки палестинцев в секторе Газа, потом хуситы начали обстреливать в Красном море проходящие мимо суда, которые относятся либо к западным компаниям, либо непосредственно к Израилю.

В ответ США направили туда свой флот и пытались сделать полноценную коалицию для охраны торговых путей, но почти все грузопотоки теперь идут по южному маршруту — с огибанием южного мыса Африки.

Иран включается в борьбу

По мнению Игоря Юшкова, напряженность начали нагнетать США, которые захватили танкер, перевозивший иранскую нефть, а потом начал перевозить иракскую нефть. И этот же танкер под флагом Маршалловых островов в ответ захватил Иран.

Иран имеет право на ограниченный экспорт нефти — поставки в декабре достигли самого высокого уровня с 2019 года в 1,1 млн баррелей в сутки, но часть нефти продается в обход ограничений.

По мнению российского экономиста, США по сути занимались пиратством, захватили танкер с иранской нефтью якобы за нарушение санкций. «Нефть выгрузили в США, записали это себе как импорт из Ирана, хотя санкциями запрещено импортировать иранскую нефть», — отметил Игорь Юшков. Потом это сырье продали на специальном аукционе. А теперь Иран выждал момент, когда этот танкер будет проходить неподалёку с нефтью и, соответственно, захватил его обратно.

Это удивительная история с захватом танкера, но тем не менее, Иран включается в эту борьбу — мы видим, что Израиль наносит удары по Ливану, которое, в общем-то, выступает, по сути союзником Ирана, поддерживает и хуситов. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По его мнению, Йемен вряд ли как-то ответит на ночные удары, мало кто ожидает, что хуситы активизируют обстрелы проходящих мимо судов. «Они и так уже сделали это ранее, но все боятся, что это повлечёт ответ Ирана», — считает Игорь Юшков.

Тем более на территории Ирана недавно был совершён теракт, погибло больше 100 человек. Поэтому в общем-то, все ожидают, что Иран ответит и США на это ответит. «И вот так — зуб за зуб, глаз за глаз — в общем то, в итоге все это может привести к втягиванию непосредственно Ирана уже в боевые действия», — прогнозирует он.

Глобальный энергошок

Эксперт прогнозирует возможное прекращение поставок нефти из Ирана. Если это случится, с рынка уйдёт примерно 1 млн баррелей в сутки — почти вся эта нефть идёт в Китай, но пострадает весь мировой рынок, потому что Китай тогда будет покупать этот объем ещё у кого-то и оттягивать на себя поставки других производителей.

Для мирового рынка 1 млн баррелей это тоже довольно существенно. Сейчас очень хрупкий баланс на рынке. И если эти объёмы уйдут, то уже мы увидим цену нефти по 100 долларов за баррель. Но самое страшное, что может произойти это соответственно, сейчас, если Иран выполнит свои угрозы и перекроет Ормузский пролив. Игорь Юшков эксперт Финансового университета при правительстве РФ

И если Иран это сделает даже на непродолжительный период времени — на 1−2 недели, то «это уже будет шок для мировой энергетики», потому что нефть Кувейта, Ирака, самого Ирана, около 70−80% нефти Саудовской Аравии.

«Все это будет заперто внутри Персидского залива и оттуда не выйдет на мировой рынок. Весь СПГ Катара останется там же, а Катар — это третий по объёмам производитель СПГ в мире», — считает эксперт.

Мы увидим не только цены на нефть выше 150 долларов за баррель, но и цены на газ, измеряемые тысячами долларов за тысячу кубов. Это будет шок, энергетический кризис глобального масштаба. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

И вот на опасениях подобных сценариев цена нефти и растёт, пояснил эксперт. Но, по его мнению, Россия может не пострадать в этом случае — страна изменила рынок сбыта и теперь поставляет в Азию через Суэцкий канал, а танкерам с российской нефтью хуситы и Иран не угрожает. В итоге российские поставки не прервутся.

Не исключено, что компании перенаправят нефтяные корабли вместо Персидского залива, Суэцкого канала и Красного моря в обход, вокруг Африки. Это облегченная версия развития нового кризиса.

«Думаю, что наша нефть пойдёт в последнюю очередь по такому маршруту, — считает эксперт. — Для нас самый идеальный вариант был бы — если бы все остальные пошли вокруг Африки, у них появятся дополнительные издержки на транспортировку, и они все это заложат в стоимость нефти и цена вырастет. В таком случае нашим компаниям было бы дешевле оставаться на старом маршруте, через Суэцкий канал»