Объем банковского кредитования в Китае в 2023 году достиг ВВП Великобритании

Объем кредитования в Китае по итогам 2023 года достиг нового рекорда благодаря поддерживающей (аккомодационной) политике, направленной на стимулирование экономической активности страны. Как пишет Reuters, объем новых банковских кредитов составил 22,75 трлн юаней (это эквивалентно ВВП Великобритании), что на 6,8% больше, чем годом ранее.

В декабре банки Поднебесной выдали 1,17 трлн юаней ($163,31 млрд) новых кредитов, что выше, чем в ноябре, но ниже прогнозов аналитиков, отмечает агентство со ссылкой на данные Народного банка Китая, опубликованные в пятницу, 12 января. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что объем новых кредитов в юанях в декабре вырастет до 1,4 трлн юаней с 1,09 трлн юаней в предыдущем месяце и будет сопоставим с 1,4 трлн юаней годом ранее.

Тем не менее, как пишет издание, второй по величине экономике мира с трудом удается восстановить свои позиции. Показатели доверия потребителей и предпринимателей остаются слабыми, местные органы власти борются с огромными долгами, а затянувшийся кризис в сфере недвижимости оказывает сильное давление на строительство и инвестиции.

В условиях слабого спроса экономика страны также столкнется с постоянным дефляционным давлением в период до 2024 года, что дает повод предполагать принятие дополнительных мер по смягчению денежно-кредитной политики. «Денежно-кредитная политика будет смягчаться, поскольку мы сталкиваемся с дефляционным давлением, — сказал Цзун Лян, руководитель отдела исследований государственного Банка Китая. — Процентные ставки должны быть соответствующим образом снижены, учитывая, что реальные процентные ставки относительно высоки».

На следующей неделе Китай опубликует данные о промышленном производстве, инвестициях и розничных продажах за декабрь, а также о валовом внутреннем продукте за четвертый квартал, которые дадут инвесторам представление о том, смогла ли экономика восстановиться или ей потребуется дополнительная поддержка. Ожидается, что в 2023 году экономический рост в Китае достигнет официального целевого уровня около 5%, и правительство будет придерживаться этой цели в текущем году.