Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей

Снизился также и курс доллара. К 7:09 американская валюта стоила 88,4 рубля — стала дешевле на 19 копеек. Согласно данным, юань стал дешевле на четыре копейки и составил 12,28 рубля.

Ранее сообщалось, что объем кредитов россиян в иностранной валюте обновил исторический минимум, понизившись до 47,4 миллиарда рублей. При этом с 2015 года показатель ни разу не опускался ниже 50 миллиардов рублей.