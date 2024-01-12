10:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей

Курс евро на Московской бирже в пятницу, 12 января, опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря, следует из данных Мосбиржи.

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Источник: Reuters

По информации на 9:52, курс евро составил 96,93 рубля.

Снизился также и курс доллара. К 7:09 американская валюта стоила 88,4 рубля — стала дешевле на 19 копеек. Согласно данным, юань стал дешевле на четыре копейки и составил 12,28 рубля.

Ранее сообщалось, что объем кредитов россиян в иностранной валюте обновил исторический минимум, понизившись до 47,4 миллиарда рублей. При этом с 2015 года показатель ни разу не опускался ниже 50 миллиардов рублей.

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