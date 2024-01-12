Индексы на максимумах с начала года

Рынок накануне.В четверг индекс МосБиржи вырос на 0,5%, 3181,25 п., индекс РТС — еще сильнее, на 1,5%, до 1131,92 п., на фоне дальнейшего укрепления валютного курса. Рубль окреп к доллару США до 88,5900 ₽, к евро до 97,1600 ₽, к юаню до 12,3230 ₽

Поддержку рынку оказали акции российских металлургических компаний. Котировки акций Северстали, ММК, НЛМК, повысились более чем на 5%. У инвесторов появилась надежда на дивиденды от них: менеджмент

Северстали(CHMF1543,8 ₽,+6,97%)на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов, сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев.

Перспектива возобновления дивидендных выплат после двухлетнего перерыва придала импульс к росту не только акциям Северстали, но и других металлургических компаний. Информация о возможности выплаты дивидендов была озвучена в кулуарах выставки-форума «Россия». То, как скоро эта информация обретет официальный характер, может отразиться на динамике акций Севертали и других металлургов.

Котировки Brent торгуются в области $79 за баррель на фоне ударов американских и британских войск по базам хуситов в Йемене. Рост котировок на «черное золото» на фоне усиления геополитической напряженности может оказать поддержку акциям нефтяных компаний.

Новости, ожидания и торговые идеи.

На глобальных рынках настроения неоднозначные. Японский индексNikkei225 в пятницу утром растет на 1,2%, китайский индексShanghaiComposite— на символические 0,01%. Фьючерс на индексS&P500 снижается на 0,2% после снижения в среду. Настроения на американских площадках ухудшились на фоне данных по инфляции в США: темпы рост потребительских цен в декабре превысили ожидания, составив 0,3% к предыдущему месяцу (ожидалось 0,2%). Таким образом, это ухудшает перспективу разворота политики ФРС в сторону смягчения денежно-кредитных условий.

Сегодня в России будет опубликована статистика по потребительской инфляции в декабре. Ожидается, что инфляция в годовом выражении в последнем месяце 2023 года повысилась до 7,6% с 7,5% в ноябре. Это существенно превышает целевой ориентир Банка России 4%, в связи с чем во втором полугодии прошлого года регулятор начал ужесточение монетарной политики. Хотя глава регулятора, Эльвира Набиуллина, заявляла, что Банк России близок к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, устойчивое инфляционное давление может привести к удержанию ключевой ставки на высоком уровне в течение более длительного периода, что отразится на привлекательности ценных бумаг.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».