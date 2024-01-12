Годовая инфляция в России с 1 по 9 января замедлилась до 7,44%

В сегменте продовольственных товаров с 1 по 9 января цены выросли на 0,72%. На плодоовощную продукцию темпы роста цен составили 6,34%. При этом подешевели сахар и мясопродукты, замедлились темпы роста цен на яйца. По оценке Росстата, за прошедшую неделю яйца прибавили в цене 0,8%. Мясо кур, наоборот, подешевело на 0,4%.

В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,11%. Цены на электро- и бытовые приборы снизились на 0,13%, на одежду и обувь на 0,45% и 0,11% соответственно. Изменение цен на бензин и дизель составило 0,45% и 0,15% соответственно.

Потребительская инфляция в декабре 2023 года составила 7,42% к декабрю 2022 года. В помесячном выражении в декабре рост потребительских цен замедлился до 0,73%. В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 1,49% месяц к месяцу. При этом на плодоовощную продукцию цены выросли на 6,08% месяц к месяцу. В сегменте непродовольственных товаров инфляция замедлилась до 0,42% месяц к месяцу на фоне снижения темпов удорожания отечественных легковых автомобилей.

Новость дополняется.