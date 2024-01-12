Число действующих в России компаний в 2023 году увеличилось впервые с 2015 года

Как отмечает «Интерфакс», проанализировавший статистику ФНС, с 2016 по 2023 год количество действующих в РФ коммерческих компаний снизилось на 1,5 млн, или на 37,1%. По данным налоговой службы, за прошедший год на 0,6% увеличилось также общее число всех юрлиц, сведения о которых есть в госреестре: с 3 млн 197,5 тыс. до 3 млн 216,8 тыс.

Кроме того, по подсчетам ФНС, за 2023 год на 0,2% выросло и число коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ: с 242,1 тыс. до 242,5 тыс. При этом за прошлый год число коммерческих организаций, прекративших свою деятельность в связи с ликвидацией, составило 46,5 тыс., что на 5,1% меньше, чем за 2022 год (49 тыс.), следует из данных ФНС.

Количество компаний, исключенных из госреестра по решению ФНС, составило в 2023 году 207,5 тыс. В 2022 году этот показатель, по данным налоговой службы, составлял 231,2 тыс. ФНС может исключить компанию из реестра, если юрлицо в течение 12 месяцев не предоставляет отчетность и не осуществляет банковские операции или предоставляет недостоверные сведения.

Эрдни Кагалтынов